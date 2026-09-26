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Главная Новости дня В Раде объяснили возможные задержки выплаты зарплат госслужащим

В Раде объяснили возможные задержки выплаты зарплат госслужащим

Ua ru
26 сентября 2026 22:04
Эксклюзив
Зарплаты бюджетникам могут задерживаться на несколько дней
Депутат Верховной Рады Богдан Кицак. Фото: facebook.com/kytsak.bohdan

Осенью отдельные выплаты работникам бюджетной сферы могут задерживаться на несколько дней из-за повышенной нагрузки на Государственную казначейскую службу. При этом государство гарантирует финансирование пенсий, зарплат бюджетников и денежного обеспечения Сил обороны.

Об этом заявил народный депутат Богдан Кицак в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Возможные задержки выплат

По словам Кицака, осенью Госказначейство традиционно сталкивается со значительной нагрузкой из-за необходимости одновременно проводить большое количество платежей. Поэтому отдельные выплаты могут поступать с задержкой на несколько дней.

Дополнительное давление создает ситуация с финансированием капитальных расходов. Проблемы с финансированием касаются, в частности, инфраструктурных проектов, дорог, термомодернизации и строительства жилья для внутренне перемещенных лиц.

Временная приостановка части таких платежей означает, что в течение следующих месяцев государству придется одновременно проводить накопившиеся выплаты. Именно это, по словам депутата, может дополнительно нагрузить финансовые органы.

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Также Кицак подчеркнул, что зарплаты бюджетников и денежное обеспечение военнослужащих относятся к защищенным статьям государственного бюджета и финансируются в первоочередном порядке. Поэтому нагрузка на Госказначейство не должна отразиться на обеспечении Сил безопасности и обороны.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Пенсионный фонд проверяет доходы пенсионеров при назначении субсидий, льгот и отдельных социальных выплат.

Также Новини.LIVE писал, что в августе 2026 года самую высокую зарплату в Украине предлагали руководителям отделов продаж — 110 тысяч гривен. В пятерку наиболее высокооплачиваемых профессий также вошли штукатуры, фасадчики, облицовщики и каменщики.

Верховная Рада зарплаты нардепы госслужащие Богдан Кицак
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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