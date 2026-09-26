Зарплати бюджетникам можуть затримувати на кілька днів

Нардеп Богдан Кицак. Фото: facebook.com/kytsak.bohdan

Восени окремі виплати працівникам бюджетної сфери можуть затримуватися на кілька днів через підвищене навантаження на Державну казначейську службу. При цьому держава гарантує фінансування пенсій, зарплат бюджетників та грошового забезпечення Сил оборони.

Про це заявив народний депутат Богдан Кицак у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Можливі затримки виплат

За словами Кицака, восени Держказначейство традиційно стикається зі значним навантаженням через необхідність одночасно проводити велику кількість платежів. Тому окремі виплати можуть надходити із затримкою на кілька днів.

Додатковий тиск створює ситуація з фінансуванням капітальних видатків. Проблеми з фінансуванням стосуються, зокрема, інфраструктурних проєктів, доріг, термомодернізації та будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб.

Тимчасове призупинення частини таких платежів означає, що протягом наступних місяців державі доведеться одночасно проводити накопичені виплати. Саме це, за словами депутата, може додатково навантажити фінансові органи.

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Також Кицак наголосив, що зарплати бюджетників та грошове забезпечення військовослужбовців належать до захищених статей державного бюджету та фінансуються першочергово. Тому навантаження на Держказначейство не повинно позначитися на забезпеченні Сил безпеки та оборони.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Пенсійний фонд перевіряє доходи пенсіонерів під час призначення субсидій, пільг та окремих соціальних виплат.

Також Новини.LIVE писав, що в серпні 2026 року найвищу зарплату в Україні пропонували керівникам відділів продажів — 110 тисяч гривень. До п'ятірки найбільш оплачуваних професій також увійшли штукатури, фасадники, облицювальники та муляри.