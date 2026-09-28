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Головна Новини дня Марчак: жінки масово опановують традиційно чоловічі професії

Марчак: жінки масово опановують традиційно чоловічі професії

Ua ru
28 вересня 2026 09:15
Ексклюзив
Дар’я Марчак про жінок у традиційно чоловічих професіях
Дар'я Марчак. Фото: Facebook/Дар'я Марчак

Заступниця міністра економіки Дар’я Марчак розповіла про зміни на ринку праці, які відбуваються завдяки модернізації підприємств та розвитку сучасних технологій. За її словами, автоматизація багатьох процесів дозволяє жінкам опановувати професії, які раніше переважно вважалися чоловічими.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Як технології змінюють можливості для жінок на ринку праці

Марчак зазначила, що нині жінки можуть самостійно працювати зі станками або керувати автомобілями, оскільки для виконання багатьох завдань більше не потрібна значна фізична сила.

"Немає причин, чому сьогодні жінка не може сама працювати на станку чи водити авто. Тому що якщо раніше для цього потрібна була груба чоловіча сила, то сьогодні завдяки розвитку технологій дуже багато професій можна опанувати без потреби в сильній фізичній силі".

За словами заступниці міністра економіки, саме технологічний розвиток та автоматизація дозволяють розширювати можливості для працевлаштування жінок у різних сферах.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 26 вересня заступниця міністра економіки України Дар’я Марчак заявила, що близько 5 млн українців наразі залишаються без роботи, водночас бізнес стикається з гострим кадровим дефіцитом. Однією з головних причин вона назвала невідповідність професійних навичок людей потребам роботодавців.

Як повідомляли Новини.LIVE, 26 вересня народний депутат Богдан Кицак заявив, що восени окремі виплати працівникам бюджетної сфери можуть затримуватися на кілька днів через підвищене навантаження на Державну казначейську службу. Водночас держава гарантує фінансування пенсій, зарплат бюджетників та грошового забезпечення Сил оборони.

економіка технології ринок праці підприємства вакансії
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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