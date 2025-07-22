Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Малюк пообещал искоренять агентов РФ в госорганах

Малюк пообещал искоренять агентов РФ в госорганах

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 22:25
Малюк выступил на встрече с G7 — что сказал о НАБУ
Василий Малюк. Фото: СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк выступил на встрече с G7. По его словам, Служба и в дальнейшем будет искоренять российских агентов в любом государственном органе страны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 22 июля.

Реклама
Читайте также:

Выступление Малюка на встрече с G7

Малюк отметил, что ключевая задача СБУ в условиях войны — это борьба с российскими агентами и недопущение влияния вражеских спецслужб на любые государственные органы Украины. В то же время Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства и с целью защиты национальной безопасности страны.

Зустріч країн G7 та Малюка
Встреча с G7. Фото: СБУ

"В условиях полномасштабной войны наличие агентов РФ в любом государственном органе является сплошь неприемлемым.  Для нас нет исключений, мы будем и в дальнейшем искоренять вражеское влияние везде. НАБУ необходимо очищаться от влияния вражеских спецслужб. И мы будем в дальнейшем заниматься этим вместе с руководством Бюро, активно помогая им в этом", — отметил Малюк.

Он поблагодарил страны-члены G7 за сотрудничество и поддержку страны в период войны.

По словам Малюка, СБУ и Офис генпрокурора собрали доказательную базу по всем подозреваемым сотрудникам НАБУ.

Зустріч G7
Встреча с G7. Фото: СБУ

Вчера СБУ задержала российского агента в одном из подразделений Бюро и руководителя управления детективов НАБУ, которого подозревают в сотрудничестве с агрессором. Также заочно объявлено о подозрении в госизмене экс-нардепу от ОПЗЖ Федору Христенко, который, по данным следствия, влиял на работу антикоррупционного органа.

"Было осуществлено надлежащее процессуальное руководство и проверена законность всех собранных доказательств. Все следственные действия проведены в полном соответствии с требованиями действующего законодательства. Суд также подтвердил законность полученных доказательств и обоснованность подозрений. Для Офиса Генерального прокурора, как и для коллег из СБУ и ГБР, на первом месте — соблюдение закона. И мы действуем исключительно в пределах и способом, предусмотренным законом", — подчеркнул генпрокурор Руслан Кравченко.

Директор ГБР Алексей Сухачев говорит, что ГБР, СБУ и ОГП продолжают совместную работу по противодействию преступлениям в высших эшелонах власти. По его словам, органы будут качественно выполнять работу.

Спецоперация "Паутина"

Малюк также рассказал представителям стран-членов G7 о результатах боевой работы СБУ. В частности, речь идет об уникальной спецоперации "Паутина" на территории России и очередном поражении Крымского моста.

null
Пост СБУ. Фото: скриншот
null
Пост СБУ. Фото: скриншот
null
Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, 22 июля украинцы вышли на акцию против законопроекта №12414. Люди держат в руках плакаты и выкрикивают лозунги.

А экономист Сергей Фурса считает, что работу НАБУ хотят ограничить, поскольку это единственный орган, которого боится власть.

СБУ НАБУ украинцы G7 Украина Василий Малюк
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации