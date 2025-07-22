Малюк выступил на встрече с G7 — что сказал о НАБУ

Василий Малюк. Фото: СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк выступил на встрече с G7. По его словам, Служба и в дальнейшем будет искоренять российских агентов в любом государственном органе страны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 22 июля.

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Выступление Малюка на встрече с G7

Малюк отметил, что ключевая задача СБУ в условиях войны — это борьба с российскими агентами и недопущение влияния вражеских спецслужб на любые государственные органы Украины. В то же время Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства и с целью защиты национальной безопасности страны.

Встреча с G7. Фото: СБУ

"В условиях полномасштабной войны наличие агентов РФ в любом государственном органе является сплошь неприемлемым. Для нас нет исключений, мы будем и в дальнейшем искоренять вражеское влияние везде. НАБУ необходимо очищаться от влияния вражеских спецслужб. И мы будем в дальнейшем заниматься этим вместе с руководством Бюро, активно помогая им в этом", — отметил Малюк.

Он поблагодарил страны-члены G7 за сотрудничество и поддержку страны в период войны.

По словам Малюка, СБУ и Офис генпрокурора собрали доказательную базу по всем подозреваемым сотрудникам НАБУ.

Встреча с G7. Фото: СБУ

Вчера СБУ задержала российского агента в одном из подразделений Бюро и руководителя управления детективов НАБУ, которого подозревают в сотрудничестве с агрессором. Также заочно объявлено о подозрении в госизмене экс-нардепу от ОПЗЖ Федору Христенко, который, по данным следствия, влиял на работу антикоррупционного органа.

"Было осуществлено надлежащее процессуальное руководство и проверена законность всех собранных доказательств. Все следственные действия проведены в полном соответствии с требованиями действующего законодательства. Суд также подтвердил законность полученных доказательств и обоснованность подозрений. Для Офиса Генерального прокурора, как и для коллег из СБУ и ГБР, на первом месте — соблюдение закона. И мы действуем исключительно в пределах и способом, предусмотренным законом", — подчеркнул генпрокурор Руслан Кравченко.

Директор ГБР Алексей Сухачев говорит, что ГБР, СБУ и ОГП продолжают совместную работу по противодействию преступлениям в высших эшелонах власти. По его словам, органы будут качественно выполнять работу.

Спецоперация "Паутина"

Малюк также рассказал представителям стран-членов G7 о результатах боевой работы СБУ. В частности, речь идет об уникальной спецоперации "Паутина" на территории России и очередном поражении Крымского моста.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, 22 июля украинцы вышли на акцию против законопроекта №12414. Люди держат в руках плакаты и выкрикивают лозунги.

А экономист Сергей Фурса считает, что работу НАБУ хотят ограничить, поскольку это единственный орган, которого боится власть.