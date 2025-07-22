Законопроєкт щодо НАБУ — економіст пояснив причину

НАБУ. Фото: "РБК-Україна"

Економіст Сергій Фурса пояснив, чому намагаються обмежити роботу Національного антикорупційного бюро України. За його словами, це єдиний орган, якого боїться влада.

Про це Сергій Фурса розповів в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 22 липня.

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Фурса зауважив, що атака на незалежність НАБУ є доказом того, що воно справді ефективне.

"Це все каже про страх, що єдиний орган, якого влада боїться, бо не контролює, це саме НАБУ. Ті справи, які НАБУ відкривало нещодавно, хто з органів силових України наважиться до друга президента, чи хто наважиться прийти до кузена друга президента. Тільки НАБУ наважилося", — зазначив економіст.

За його словами, якщо запитати політиків чи чиновників, чи переживають вони з приводу БЕБ, ДБР, поліції, то вони скажуть "ні", оскільки "там завжди можна домовитися".

Фурса вважає, що законопроєкт №12414 загрожує незалежності антикорупційної системи та схожий на "закони 16 січня".

"І там, і там — це була спроба зупинити європейську інтеграцію. Сьогодні поставлена під питання європейська інтеграція України", — каже економіст.

Закони 16 січня

Закони, ухвалені 16 січня 2014 року, стали символом репресивної законодавчої ініціативи, яку просувала Верховна Рада за часів президентства Віктора Януковича.

Їхнє ухвалення відбулося з грубими порушеннями процедури — без обговорення, шляхом голосування руками, що суперечило регламенту.

Саме ці так звані "диктаторські закони" стали одним із ключових чинників, що прискорили крах тодішнього режиму.

Нагадаємо, нардеп Юрій Камельчук повідомив, що НАБУ та САП не втратять повноваження, а їх діяльність стане більш контрольованою.

А у різних містах України люди вийшли на акцію проти законопроєкту. ЗМІ показали фото.