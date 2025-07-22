Законопроект по НАБУ — экономист объяснил причину

НАБУ. Фото: "РБК-Украина"

Экономист Сергей Фурса объяснил, почему пытаются ограничить работу Национального антикоррупционного бюро Украины. По его словам, это единственный орган, которого боится власть.

Об этом Сергей Фурса рассказал в эфире Вечір.LIVE во вторник, 22 июля.

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Законопроект по НАБУ и САП

Фурса отметил, что атака на независимость НАБУ является доказательством того, что оно действительно эффективно.

"Это все говорит о страхе, что единственный орган, которого власть боится, потому что не контролирует, это именно НАБУ. Те дела, которые НАБУ открывало недавно, кто из органов силовых Украины решится к другу президента, или кто решится прийти к кузену друга президента. Только НАБУ решилось", — отметил экономист.

По его словам, если спросить политиков или чиновников, переживают ли они по поводу БЭБ, ГБР, полиции, то они скажут "нет", поскольку "там всегда можно договориться".

Фурса считает, что законопроект №12414 угрожает независимости антикоррупционной системы и похож на "законы 16 января".

"И там, и там — это была попытка остановить европейскую интеграцию. Сегодня поставлена под вопрос европейская интеграция Украины", — говорит экономист.

Законы 16 января

Законы, принятые 16 января 2014 года, стали символом репрессивной законодательной инициативы, которую продвигала Верховная Рада во времена президентства Виктора Януковича.

Их принятие произошло с грубыми нарушениями процедуры — без обсуждения, путем голосования руками, что противоречило регламенту.

Именно эти так называемые "диктаторские законы" стали одним из ключевых факторов, ускоривших крах тогдашнего режима.

Напомним, нардеп Юрий Камельчук сообщил, что НАБУ и САП не потеряют полномочия, а их деятельность станет более контролируемой.

А в разных городах Украины люди вышли на акцию против законопроекта. СМИ показали фото.