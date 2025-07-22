Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Экономист объяснил, почему пытаются ограничить работу НАБУ

Экономист объяснил, почему пытаются ограничить работу НАБУ

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 21:37
Законопроект по НАБУ — экономист объяснил причину
НАБУ. Фото: "РБК-Украина"

Экономист Сергей Фурса объяснил, почему пытаются ограничить работу Национального антикоррупционного бюро Украины. По его словам, это единственный орган, которого боится власть.

Об этом Сергей Фурса рассказал в эфире Вечір.LIVE во вторник, 22 июля.

Реклама
Читайте также:

Законопроект по НАБУ и САП

Фурса отметил, что атака на независимость НАБУ является доказательством того, что оно действительно эффективно.

"Это все говорит о страхе, что единственный орган, которого власть боится, потому что не контролирует, это именно НАБУ. Те дела, которые НАБУ открывало недавно, кто из органов силовых Украины решится к другу президента, или кто решится прийти к кузену друга президента. Только НАБУ решилось", — отметил экономист.

По его словам, если спросить политиков или чиновников, переживают ли они по поводу БЭБ, ГБР, полиции, то они скажут "нет", поскольку "там всегда можно договориться".

Фурса считает, что законопроект №12414 угрожает независимости антикоррупционной системы и похож на "законы 16 января".

"И там, и там — это была попытка остановить европейскую интеграцию. Сегодня поставлена под вопрос европейская интеграция Украины", — говорит экономист.

Законы 16 января

Законы, принятые 16 января 2014 года, стали символом репрессивной законодательной инициативы, которую продвигала Верховная Рада во времена президентства Виктора Януковича.

Их принятие произошло с грубыми нарушениями процедуры — без обсуждения, путем голосования руками, что противоречило регламенту.

Именно эти так называемые "диктаторские законы" стали одним из ключевых факторов, ускоривших крах тогдашнего режима.

Напомним, нардеп Юрий Камельчук сообщил, что НАБУ и САП не потеряют полномочия, а их деятельность станет более контролируемой.

А в разных городах Украины люди вышли на акцию против законопроекта. СМИ показали фото.

НАБУ украинцы САП Украина законопроект
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации