Малюк виступив на зустрічі з G7 — що сказав про НАБУ

Василь Малюк. Фото: СБУ

Глава Служби безпеки України Василь Малюк виступив на зустрічі з G7. За його словами, Служба й надалі буде викорінювати російських агентів у будь-якому державному органі країни.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у вівторок, 22 липня.

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Виступ Малюка на зустрічі з G7

Малюк зауважив, що ключове завдання СБУ в умовах війни — це боротьба з російськими агентами та недопущення впливу ворожих спецслужб на будь-які державні органи України. Водночас Служба здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства та з метою захисту національної безпеки країни.

Зустріч з G7. Фото: СБУ

"В умовах повномасштабної війни наявність агентів РФ в будь-якому державному органі є суцільно неприйнятною. Для нас немає виключень, ми будемо й надалі викорінювати ворожий вплив будь-де. НАБУ необхідно очищуватися від впливу ворожих спецслужб. І ми будемо надалі займатись цим разом з керівництвом Бюро, активно допомагаючи їм в цьому", — зазначив Малюк.

Він подякував країнам-членам G7 за співпрацю та підтримку країни у період війни.

За словами Малюка, СБУ та Офіс генпрокурора зібрали доказову базу по усіх підозрюваних співробітниках НАБУ.

Зустріч з G7. Фото: СБУ

Учора СБУ затримала російського агента в одному з підрозділів Бюро та керівника управління детективів НАБУ, якого підозрюють у співпраці з агресором. Також заочно оголошено про підозру у держзраді екснардепу від ОПЗЖ Федору Христенку, який, за даними слідства, впливав на роботу антикорупційного органу.

"Було здійснено належне процесуальне керівництво та перевірено законність усіх зібраних доказів. Всі слідчі дії проведені у повній відповідності до вимог чинного законодавства. Суд також підтвердив законність отриманих доказів і обґрунтованість підозр. Для Офісу Генерального прокурора, як і для колег із СБУ та ДБР, на першому місці — дотримання закону. І ми діємо виключно в межах та спосіб, передбачений законом", — наголосив генпрокурор Руслан Кравченко.

Директор ДБР Олексій Сухачов каже, що ДБР, СБУ та ОГП продовжують спільну роботу з протидії злочинам у вищих ешелонах влади. За його словами, органи будуть якісно виконувати роботу.

Спецоперація "Павутина"

Малюк також розповів представникам країн-членів G7 про результати бойової роботи СБУ. Зокрема, йдеться про унікальну спецоперацію "Павутина" на території Росії та чергове ураження Кримського мосту.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 липня українці вийшли на акцію проти законопроєкту №12414. Люди тримають в руках плакати та викрикують лозунги.

А економіст Сергій Фурса вважає, що роботу НАБУ хочуть обмежити, оскільки це єдиний орган, якого боїться влада.