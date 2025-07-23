Закон №12414 о НАБУ — СБУ выступает за конструктив и сотрудничество ради безопасности Украины

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк. Фото: СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что СБУ выступает за максимальный конструктив и полное сотрудничество между всеми правоохранительными и антикоррупционными органами ради национальной безопасности. За две недели должен быть готов план конкретных шагов для укрепления государства.

Об этом глава ведомства сказал на совещании у Президента Владимира Зеленского 23 июля, пишет пресс-служба СБУ.

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По словам Малюка, участники совещания договорились провести на следующей неделе рабочую встречу у Генпрокурора для согласования совместного плана действий. А через две недели во время новой встречи в Офисе Президента должны представить уже готовый план конкретных шагов для укрепления государства, усиления справедливости и защиты интересов общества.

"Служба безопасности выступает за максимальный конструктив и полное сотрудничество в интересах национальной безопасности Украины. Все мы, правоохранительные и антикоррупционные органы, должны объединить усилия для более эффективной работы в вопросах борьбы с коррупцией и отдельно - нейтрализации российского влияния в нашем государстве. Нельзя допустить, чтобы враг посеял раздор между нами. Мы сильны только тогда, когда мы вместе", — сказал Малюк.

Сообщение СБУ в Facebook

Ранее в партии "Слуга народа" признали, что понимают общественное возмущение из-за закона о НАБУ и САП. Во фракции заверили, что готовы присоединиться к совместному плану действий для урегулирования ситуации.

Также мы писали, что страны Евросоюза отреагировали на подписание в Украине закона № 12414, который ограничивает деятельность Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.