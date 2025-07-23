Закон №12414 про НАБУ — СБУ виступає за конструктив і співпрацю заради безпеки України

Голова Служби безпеки України Василь Малюк. Фото: СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що СБУ виступає за максимальний конструктив і повну співпрацю між усіма правоохоронними та антикорупційними органами задля національної безпеки. За два тижні має бути готовий план конкретних кроків для зміцнення держави.

Про це очільник відомства сказав на нараді у президента Володимира Зеленського 23 липня, пише пресслужба СБУ.

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Позиція СБУ

За словами Малюка, учасники наради домовилися провести наступного тижня робочу зустріч у Генпрокурора для узгодження спільного плану дій. А за два тижні під час нової зустрічі в Офісі Президента мають презентувати вже готовий план конкретних кроків для зміцнення держави, посилення справедливості та захисту інтересів суспільства.

"Служба безпеки виступає за максимальний конструктив і повну співпрацю в інтересах національної безпеки України. Всі ми, правоохоронні та антикорупційні органи, маємо об’єднати зусилля для ефективнішої роботи в питаннях боротьби з корупцією та окремо — нейтралізації російського впливу у нашій державі. Не можна допустити, щоб ворог посіяв розбрат між нами. Ми сильні лише тоді, коли ми разом", — сказав Малюк.

Повідомлення СБУ в Facebook

Раніше у партії "Слуга народу" визнали, що розуміють суспільне обурення через закон про НАБУ та САП. У фракції запевнили, що готові долучитися до спільного плану дій для врегулювання ситуації.

Також ми писали, що країни Євросоюзу відреагували на підписання в Україні закону № 12414, який обмежує діяльність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.