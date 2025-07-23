Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Малюк окреслив позицію СБУ у скандалі з НАБУ

Малюк окреслив позицію СБУ у скандалі з НАБУ

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 17:04
Закон №12414 про НАБУ — СБУ виступає за конструктив і співпрацю заради безпеки України
Голова Служби безпеки України Василь Малюк. Фото: СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що СБУ виступає за максимальний конструктив і повну співпрацю між усіма правоохоронними та антикорупційними органами задля національної безпеки. За два тижні має бути готовий план конкретних кроків для зміцнення держави.

Про це очільник відомства сказав на нараді у президента Володимира Зеленського 23 липня, пише пресслужба СБУ.

Реклама
Читайте також:

Позиція СБУ

За словами Малюка, учасники наради домовилися провести наступного тижня робочу зустріч у Генпрокурора для узгодження спільного плану дій. А за два тижні під час нової зустрічі в Офісі Президента мають презентувати вже готовий план конкретних кроків для зміцнення держави, посилення справедливості та захисту інтересів суспільства.

"Служба безпеки виступає за максимальний конструктив і повну співпрацю в інтересах національної безпеки України. Всі ми, правоохоронні та антикорупційні органи, маємо об’єднати зусилля для ефективнішої роботи в питаннях боротьби з корупцією та окремо — нейтралізації російського впливу у нашій державі. Не можна допустити, щоб ворог посіяв розбрат між нами. Ми сильні лише тоді, коли ми разом", — сказав Малюк.

null
Повідомлення СБУ в Facebook

Раніше у партії "Слуга народу" визнали, що розуміють суспільне обурення через закон про НАБУ та САП. У фракції запевнили, що готові долучитися до спільного плану дій для врегулювання ситуації.

Також ми писали, що країни Євросоюзу відреагували на підписання в Україні закону № 12414, який обмежує діяльність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Володимир Зеленський Офіс президента СБУ НАБУ САП Василь Малюк
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації