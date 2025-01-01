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Макрон заявил, что война в Украине касается Франции

1 января 2025 04:28
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Макрон заявил, что война в Украине влияет на Францию
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: AP
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в новогоднем обращении к народу, что война в Украине напрямую касается его страны. В частности, угрожает французской безопасности, единству и экономике.

Об этом сообщает издание Укринформ.

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"Войны в Украине и на Ближнем Востоке — это не отдаленные конфликты. Они касаются нас напрямую и угрожают нашей безопасности, нашему единству и нашей экономике", — сказал Макрон.

Французский президент считает, что последние события в Сирии, разные манипуляции в выборах в Молдове, Грузии и Румынии, а также террористические атаки в Европе свидетельствуют о серьезной угрозе европейской демократии.

"Террористические атаки в Европе и по соседству с нами показывают, что нашу безопасность и должное функционирование наших демократий никогда нельзя воспринимать как должное", — подчеркнул президент Франции.

Также Макрон отметил, что Европа больше не может делегировать свою безопасность и оборону других стран. Франция в свою очередь должна продолжать укреплять свой оборонный потенциал для гарантирования национального суверенитета своей страны.

"Европа должна будет ускорить темпы взять на себя ответственность за собственную оборону, безопасность и границы. Нам также нужно европейское пробуждение, научное, интеллектуальное, технологическое и промышленное пробуждение", - добавил он.

Подводя итоги года, Макрон выделил моменты, которые вызвали особую гордость. В частности, успешное проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже этим летом, а также завершение реконструкции Нотр-Дам де Пари после масштабного пожара.

"В этом году мы вместе доказали, что невозможно — это не по-французски", — заявил президент.

Он выразил надежду, что 2025 год станет годом коллективного восстановления, стабильности и правильных компромиссов в пользу народа Франции.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги 2024 года и поздравил украинцев с наступающим Новым годом, пожелав гражданам силы, единства и сил.

Также мы сообщали о том, какие ключевые тезисы были озвучены президентом в новогоднем обращении. В частности, он говорил о производстве оружия, поддержке от западных партнеров, а также завершении войны уже в 2025 году.

Франция Эммануэль Макрон Украина Европа президент война в Украине

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