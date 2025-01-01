Макрон заявил, что война в Украине влияет на Францию

Макрон заявил, что война в Украине касается Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в новогоднем обращении к народу, что война в Украине напрямую касается его страны. В частности, угрожает французской безопасности, единству и экономике.
Об этом сообщает издание Укринформ.
Демократия Европы под угрозой
"Войны в Украине и на Ближнем Востоке — это не отдаленные конфликты. Они касаются нас напрямую и угрожают нашей безопасности, нашему единству и нашей экономике", — сказал Макрон.
Французский президент считает, что последние события в Сирии, разные манипуляции в выборах в Молдове, Грузии и Румынии, а также террористические атаки в Европе свидетельствуют о серьезной угрозе европейской демократии.
"Террористические атаки в Европе и по соседству с нами показывают, что нашу безопасность и должное функционирование наших демократий никогда нельзя воспринимать как должное", — подчеркнул президент Франции.
Также Макрон отметил, что Европа больше не может делегировать свою безопасность и оборону других стран. Франция в свою очередь должна продолжать укреплять свой оборонный потенциал для гарантирования национального суверенитета своей страны.
"Европа должна будет ускорить темпы взять на себя ответственность за собственную оборону, безопасность и границы. Нам также нужно европейское пробуждение, научное, интеллектуальное, технологическое и промышленное пробуждение", - добавил он.
Подводя итоги года, Макрон выделил моменты, которые вызвали особую гордость. В частности, успешное проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже этим летом, а также завершение реконструкции Нотр-Дам де Пари после масштабного пожара.
"В этом году мы вместе доказали, что невозможно — это не по-французски", — заявил президент.
Он выразил надежду, что 2025 год станет годом коллективного восстановления, стабильности и правильных компромиссов в пользу народа Франции.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги 2024 года и поздравил украинцев с наступающим Новым годом, пожелав гражданам силы, единства и сил.
Также мы сообщали о том, какие ключевые тезисы были озвучены президентом в новогоднем обращении. В частности, он говорил о производстве оружия, поддержке от западных партнеров, а также завершении войны уже в 2025 году.
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