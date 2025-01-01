Макрон заявив, що війна в Україні впливає на Францію

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: AP

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у новорічному зверненні до народу, що війна в Україні безпосередньо стосується його країни. Зокрема, загрожує французькій безпеці, єдності та економіці.

Про це повідомляє видання Укрінформ.

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"Війни в Україні та на Близькому Сході - це не віддалені конфлікти. Вони стосуються нас безпосередньо і загрожують нашій безпеці, нашій єдності та нашій економіці", — сказав Макрон.

Французький президент вважає, що останні події в Сирії, різні маніпуляції у виборах в Молдові, Грузії та Румунії, а також терористичні атаки в Європі свідчать про серйозну загрозу для європейської демократії.

"Терористичні атаки в Європі та по сусідству з нами показують, що нашу безпеку і належне функціонування наших демократій ніколи не можна сприймати як належне", — наголосив президент Франції.

Також Макрон відзначив, що Європа більше не може делегувати свою безпеку і оборону інших країни. Франція у свою чергу, повинна продовжувати зміцнювати свій оборонний потенціал для гарантування національного суверенітету своєї країни.

"Європа повинна буде прискорити темпи взяти на себе відповідальність за власну оборону, безпеку і кордони. Нам також потрібне європейське пробудження, наукове, інтелектуальне, технологічне та промислове пробудження", — додав він.

Підсумовуючи результати року, Макрон виділив моменти, що викликали особливу гордість, зокрема успішне проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор у Парижі цього літа, а також завершення реконструкції Нотр-Дам де Парі після масштабної пожежі.

"Цього року ми разом довели, що неможливе — це не по-французьки", — заявив президент.

Він висловив надію, що 2025-й стане роком колективного відновлення, стабільності та правильних компромісів на користь народу Франції.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підбив підсумки 2024 року та привітав українців з прийдешнім Новим роком, і побажав громадянам сили, єдності та наснаги.

Також ми повідомляли, які ключові тези були озвучені президентом у новорічному зверненні. Зокрема, він говорив про виробництво зброї, підтримку від західних партнерів, а також завершення війни вже у 2025 році.