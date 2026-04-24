Макрон заявил, что покинет политику после завершения президентства

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует уйти из политики. Он отметил, что сделает это после завершения своего второго мандата. Срок президентства Макрона закончится в 2027 году.

Об этом лидер Франции заявил во время дискуссии с учениками франко-кипрской школы в столице Кипра, передает Новини.LIVE.

По словам Президента Франции, он не будет заниматься политикой в дальнейшем. После того, как завершится второй срок его пребывания у власти, Макрон сменит сферу в карьере.

"Я не занимался политикой раньше (До президентства. — Ред.), и не буду заниматься ею после", — сказал Макрон.

Макрон отметил, что жизнь страны всегда была ему интересной. Он согласился пойти в политику, чтобы реализовать свои идеи.

Читайте также:

"Но это было для того, и до сих пор есть, чтобы делать вещи, которые, по моему мнению, не просто полезны. Это борьба за то, чтобы моя страна и наша Европа двигались вперед, и защищали ценности, в которые я верю, поэтому это вопрос страсти", — отметил президент Франции.

Он вспомнил о вызовах, с которыми столкнулся за время президентства. По словам французского лидера, самым тяжелым является необходимость защищать свои достижения.

"Самое трудное после девяти лет то, что нужно сохранить свои достижения и пытаться двигаться дальше, но иногда приходится возвращаться к тому, что ты делал не очень хорошо", — сказал чиновник.

