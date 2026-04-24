Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Макрон заявил, что покинет политику после завершения президентства

Макрон заявил, что покинет политику после завершения президентства

Ua ru
Дата публикации 24 апреля 2026 11:48
Макрон заявил, что покинет политику после завершения президентства
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует уйти из политики. Он отметил, что сделает это после завершения своего второго мандата. Срок президентства Макрона закончится в 2027 году.

Об этом лидер Франции заявил во время дискуссии с учениками франко-кипрской школы в столице Кипра, передает Новини.LIVE.

Макрон заявил о завершении политической карьеры

По словам Президента Франции, он не будет заниматься политикой в дальнейшем. После того, как завершится второй срок его пребывания у власти, Макрон сменит сферу в карьере.

"Я не занимался политикой раньше (До президентства. — Ред.), и не буду заниматься ею после", — сказал Макрон.

Макрон отметил, что жизнь страны всегда была ему интересной. Он согласился пойти в политику, чтобы реализовать свои идеи.

Читайте также:

"Но это было для того, и до сих пор есть, чтобы делать вещи, которые, по моему мнению, не просто полезны. Это борьба за то, чтобы моя страна и наша Европа двигались вперед, и защищали ценности, в которые я верю, поэтому это вопрос страсти", — отметил президент Франции.

Он вспомнил о вызовах, с которыми столкнулся за время президентства. По словам французского лидера, самым тяжелым является необходимость защищать свои достижения.

"Самое трудное после девяти лет то, что нужно сохранить свои достижения и пытаться двигаться дальше, но иногда приходится возвращаться к тому, что ты делал не очень хорошо", — сказал чиновник.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Президент Украины Владимир Зеленский посетил Францию с официальным визитом. Глава государства встретился с Эмманюэлем Макроном. Лидеры стран приняли важные договоренности.

Также мы писали о том, что Макрон озвучил объемы помощи от ЕС Украине. По его словам, Европейский Союз остается крупнейшим донором помощи Украине с начала полномасштабной войны. Всего с 2022 года ЕС предоставил Киеву около 200 миллиардов евро.

Франция Эммануэль Макрон политики
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации