Макрон заявив, що покине політику після завершення президенства

Президент Франції Еммануель Макрон.

Президент Франції Еммануель Макрон планує піти з політики. Він зауважив, що зробить це після завершення свого другого мандату. Термін президентства Макрона закінчиться у 2027 році.

Про це лідер Франції заявив під час дискусії з учнями франко-кіпрської школи у столиці Кіпру, передає Новини.LIVE.

Макрон заявив про завершення політичної кар'єри

За словами Президента Франції, він не буде займатися політикою надалі. Після того, як завершиться другий термін його перебування при владі, Макрон змінить сферу в кар'єрі.

"Я не займався політикою раніше (До президентства. — Ред.), і не буду займатися нею після", — сказав Макрон.

Макрон зауважив, що життя країни завжди було йому цікавим. Він погодився піти у політику, аби реалізувати свої ідеї.

"Але це було для того, і досі є, щоб робити речі, які, на мою думку, не просто корисні. Це боротьба за те, щоб моя країна та наша Європа рухалися вперед, і захищали цінності, в які я вірю, тому це питання пристрасті", — зазначив президент Франції.

Він пригадав про виклики, з якими стикнувся за час президентства. За словами французького лідера, найважчим є необхідність захищати свої досягнення.

"Найважче після дев'яти років те, що потрібно зберегти свої досягнення і намагатися рухатися далі, але іноді доводиться повертатися до того, що ти робив не дуже добре", — сказав посадовець.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Президент України Володимир Зеленський відвідав Францію з офіційним візитом. Глава держави зустрівся з Емманюелем Макроном. Лідери країн ухвалили важливі домовленості.

Також ми писали про те, що Макрон озвучив обсяги допомоги від ЄС Україні. За його словами, Європейський Союз залишається найбільшим донором допомоги Україні з початку повномасштабної війни. Загалом з 2022 року ЄС надав Києву близько 200 мільярдів євро.