Макрон заявил, что Европа не бросит Украину в борьбе против агрессии РФ

Макрон с визитом в Лондоне — сделал важное заявление об Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в британском парламенте отметил непоколебимую поддержку Европой Украины. Он заверил, что европейские страны будут и в дальнейшем активно бороться за Украину.
Об этом он написал в соцсети X.
Что еще заявил президент Франции
По словам Макрона, стабильность Европы и мир, которыми пользовалось современное поколение в течение последних лет, находятся под угрозой из-за войны в Украине.
"Именно стабильность Европы и мир, которым наше поколение наслаждалось в течение последних десятилетий, поставлены на карту в Украине, не меньше", — заявил французский президент.
Во время своего трехдневного визита в Великобританию, первого для европейского лидера после Brexit 2020 года, президент Франции встретится с премьер-министром Киром Стармером и возглавит заседание "Коалиции желающих" — объединения союзников Украины.
Напомним, журналисты обратили внимание, что между Макроном и его женой, возможно, продолжаются проблемы. Первая леди Франции Брижит Макрон проигнорировала руку мужа когда выходила из самолета на авиабазе вблизи Лондона.
Мы уже сообщали, что в мае в кадр журналистам попал момент, как жена французского президента Брижит Макрон дала ему пощечину и оттолкнула от себя.
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