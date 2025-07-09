Макрон заявил, что Европа не бросит Украину в борьбе против агрессии РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон с президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в британском парламенте отметил непоколебимую поддержку Европой Украины. Он заверил, что европейские страны будут и в дальнейшем активно бороться за Украину.

Об этом он написал в соцсети X.

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По словам Макрона, стабильность Европы и мир, которыми пользовалось современное поколение в течение последних лет, находятся под угрозой из-за войны в Украине.

"Именно стабильность Европы и мир, которым наше поколение наслаждалось в течение последних десятилетий, поставлены на карту в Украине, не меньше", — заявил французский президент.

Во время своего трехдневного визита в Великобританию, первого для европейского лидера после Brexit 2020 года, президент Франции встретится с премьер-министром Киром Стармером и возглавит заседание "Коалиции желающих" — объединения союзников Украины.

Напомним, журналисты обратили внимание, что между Макроном и его женой, возможно, продолжаются проблемы. Первая леди Франции Брижит Макрон проигнорировала руку мужа когда выходила из самолета на авиабазе вблизи Лондона.

Мы уже сообщали, что в мае в кадр журналистам попал момент, как жена французского президента Брижит Макрон дала ему пощечину и оттолкнула от себя.