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Головна Новини дня Макрон з візитом у Лондоні — зробив важливу заяву про Україну

Макрон з візитом у Лондоні — зробив важливу заяву про Україну

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 00:08
Макрон заявив, що Європа не кине Україну в боротьбі проти агресії РФ
Президент Франції Еммануель Макрон з президентом України Володимиром Зеленським. Фото: Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу в британському парламенті наголосив на непохитній підтримці Європою України. Він запевнив, що європейські країни будуть і надалі активно боротися за Україну.

Про це він написав у соцмережі X.

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За словами Макрона, стабільність Європи та мир, якими користувалося сучасне покоління протягом останніх років, знаходяться під загрозою через війну в Україні.

"Саме стабільність Європи та мир, яким наше покоління насолоджувалося протягом останніх десятиліть, поставлені на карту в Україні, не менше", — заявив французький президент.

Під час свого триденного візиту до Великої Британії, першого для європейського лідера після Brexit 2020 року, президент Франції зустрінеться з прем'єр-міністром Кіром Стармером та очолить засідання "Коаліції охочих" — об'єднання союзників України.

Нагадаємо, журналісти звернули увагу, що між Макроном та його дружиною, можливо, продовжуються негаразди. Перша леді Франції Бріжит Макрон проігнорувала руку чоловіка коли виходила з літака на авіабазі поблизу Лондона.

Ми вже повідомляли, що у травні у кадр журналістам потрапив момент, як дружина французького президента Бріжит Макрон дала йому ляпаса та відштовхнула від себе.

Франція переговори Емманюель Макрон Велика Британія війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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