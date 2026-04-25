Макрон: США, Россия и Китай выступают против европейцев

Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты Америки, Россия и Китай выступают против европейцев. Он призвал Европу к активным действиям. По его словам, стоит проснуться.

Об этом Эмманюэль Макрон сказал в Греции, передает Новини.LIVE.

США, Россия и Китай против Европы

Макрон подчеркнул, что курс "Америка превыше всего" не является временным решением, а отражает длительную стратегическую линию США.

"Мы должны трезво смотреть на стратегию США... Это не просто характер или поведение Трампа", — подчеркнул он.

По его словам, Штаты уже около 15 лет решили, что главный вопрос — это Америка, а второй — Китай.

"Их стратегии просто не ставят европейские интересы в центр", — заявил Макрон.

Он также резко раскритиковал Китай, отметив его влияние на европейскую экономику.

"Китай убивает большую часть европейской промышленности — и мы явно слишком медленно это осознаем. Посмотрите на автомобильную промышленность и станкостроение. Китай демонстрирует настоящую лавину. В прошлом году они уничтожили 250 000 рабочих мест в Германии", — говорит президент.

Он отметил, что Франция в меньшей степени пострадала от этих процессов, поскольку "деиндустриализировалась" в этих секторах десятилетиями ранее.

Макрон также раскритиковал европейское регулирование, которое "не защищает своих производителей".

"Китай и США имеют регулирование — но это регулирование способствует их национальным игрокам", — отметил он.

Президент Франции заявил, что Европа проигрывает из-за своей открытости.

"Чаще всего наше регулирование является бременем для европейских игроков, и мы слишком наивны и слишком открыты к неевропейским", — отметил Макрон.

Он также призвал Европу к активным действиям. По словам Макрона, не нужно недооценивать, что это уникальный момент, когда президенты США, России и Китая выступают против европейцев.

"Это правильный момент для нас — проснуться", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Макрона, он планирует уйти из политики после завершения второго мандата — в 2027 году. По его словам, жизнь страны всегда была ему интересна.

А в марте Макрон провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Стороны приняли важные договоренности, которые пока договорились не раскрывать.