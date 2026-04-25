Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Макрон: США, Россия и Китай выступают против европейцев

Макрон: США, Россия и Китай выступают против европейцев

Ua ru
Дата публикации 25 апреля 2026 07:35
Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты Америки, Россия и Китай выступают против европейцев. Он призвал Европу к активным действиям. По его словам, стоит проснуться.

Об этом Эмманюэль Макрон сказал в Греции, передает Новини.LIVE.

США, Россия и Китай против Европы

Макрон подчеркнул, что курс "Америка превыше всего" не является временным решением, а отражает длительную стратегическую линию США.

"Мы должны трезво смотреть на стратегию США... Это не просто характер или поведение Трампа", — подчеркнул он.

По его словам, Штаты уже около 15 лет решили, что главный вопрос — это Америка, а второй — Китай.

Читайте также:

"Их стратегии просто не ставят европейские интересы в центр", — заявил Макрон.

Он также резко раскритиковал Китай, отметив его влияние на европейскую экономику.

"Китай убивает большую часть европейской промышленности — и мы явно слишком медленно это осознаем. Посмотрите на автомобильную промышленность и станкостроение. Китай демонстрирует настоящую лавину. В прошлом году они уничтожили 250 000 рабочих мест в Германии", — говорит президент.

Он отметил, что Франция в меньшей степени пострадала от этих процессов, поскольку "деиндустриализировалась" в этих секторах десятилетиями ранее.

Макрон также раскритиковал европейское регулирование, которое "не защищает своих производителей".

"Китай и США имеют регулирование — но это регулирование способствует их национальным игрокам", — отметил он.

Президент Франции заявил, что Европа проигрывает из-за своей открытости.

"Чаще всего наше регулирование является бременем для европейских игроков, и мы слишком наивны и слишком открыты к неевропейским", — отметил Макрон.

Он также призвал Европу к активным действиям. По словам Макрона, не нужно недооценивать, что это уникальный момент, когда президенты США, России и Китая выступают против европейцев.

"Это правильный момент для нас — проснуться", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Макрона, он планирует уйти из политики после завершения второго мандата — в 2027 году. По его словам, жизнь страны всегда была ему интересна.

А в марте Макрон провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Стороны приняли важные договоренности, которые пока договорились не раскрывать.

Франция Эммануэль Макрон Европа
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации