Макрон: США, Россия и Китай выступают против европейцев
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты Америки, Россия и Китай выступают против европейцев. Он призвал Европу к активным действиям. По его словам, стоит проснуться.
Об этом Эмманюэль Макрон сказал в Греции, передает Новини.LIVE.
Макрон подчеркнул, что курс "Америка превыше всего" не является временным решением, а отражает длительную стратегическую линию США.
"Мы должны трезво смотреть на стратегию США... Это не просто характер или поведение Трампа", — подчеркнул он.
По его словам, Штаты уже около 15 лет решили, что главный вопрос — это Америка, а второй — Китай.
"Их стратегии просто не ставят европейские интересы в центр", — заявил Макрон.
Он также резко раскритиковал Китай, отметив его влияние на европейскую экономику.
"Китай убивает большую часть европейской промышленности — и мы явно слишком медленно это осознаем. Посмотрите на автомобильную промышленность и станкостроение. Китай демонстрирует настоящую лавину. В прошлом году они уничтожили 250 000 рабочих мест в Германии", — говорит президент.
Он отметил, что Франция в меньшей степени пострадала от этих процессов, поскольку "деиндустриализировалась" в этих секторах десятилетиями ранее.
Макрон также раскритиковал европейское регулирование, которое "не защищает своих производителей".
"Китай и США имеют регулирование — но это регулирование способствует их национальным игрокам", — отметил он.
Президент Франции заявил, что Европа проигрывает из-за своей открытости.
"Чаще всего наше регулирование является бременем для европейских игроков, и мы слишком наивны и слишком открыты к неевропейским", — отметил Макрон.
Он также призвал Европу к активным действиям. По словам Макрона, не нужно недооценивать, что это уникальный момент, когда президенты США, России и Китая выступают против европейцев.
"Это правильный момент для нас — проснуться", — добавил он.
