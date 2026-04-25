Макрон: США, Росія та Китай виступають проти європейців

Дата публікації: 25 квітня 2026 07:35
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Сполучені Штати Америки, Росія та Китай виступають проти європейців. Він закликав Європу до активних дій. За його словами, варто прокинутися.

Про це Емманюель Макрон сказав у Греції, передає Новини.LIVE.

США, Росія та Китай проти Європи

Макрон підкреслив, що курс "Америка понад усе" не є тимчасовим рішенням, а відображає тривалу стратегічну лінію США.

"Ми повинні тверезо дивитися на стратегію США... Це не просто характер чи поведінка Трампа", — наголосив він.

За його словами, Штати уже близько 15 років вирішили, що головне питання — це Америка, а друге — Китай. 

"Їхні стратегії просто не ставлять європейські інтереси в центр", — заявив Макрон.

Він також різко розкритикував Китай, наголосивши на його впливі на європейську економіку.

"Китай вбиває велику частину європейської промисловості — і ми явно надто повільно це усвідомлюємо. Подивіться на автомобільну промисловість та верстатобудування. Китай демонструє справжню лавину. Минулого року вони знищили 250 000 робочих місць у Німеччині", — каже президент.

Він наголосив, що Франція меншою мірою постраждала від цих процесів, оскільки "деіндустріалізувалася" в цих секторах десятиліттями раніше.

Макрон також розкритикував європейське регулювання, яке "не захищає своїх виробників".

"Китай і США мають регулювання — але це регулювання сприяє їхнім національним гравцям", — зазначив він.

Президент Франції заявив, що Європа програє через свою відкритість.

"Найчастіше наше регулювання є тягарем для європейських гравців, і ми надто наївні та надто відкриті до неєвропейських", — зауважив Макрон.

Він також закликав Європу до активних дій. За словами Макрона, не потрібно недооцінювати, що це унікальний момент, коли президенти США, Росії та Китаю виступають проти європейців.

"Це правильний момент для нас — прокинутися", — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Макрона, він планує піти з політики після завершення другого мандату — у 2027 році. За його словами, життя країни завжди було йому цікавим.

А у березні Макрон провів зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським. Сторони ухвалили важливі домовленості, які поки домовилися не розкривати.

Франція Емманюель Макрон Європа
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
Реклама

