Макрон с женой приняли первую леди Украины в Париже

Супруги Макроны встретили Елену и Владимира Зеленских. Фото: Reuters

В понедельник, 1 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон вместе с женой Брижит приняли первую леди Украины Елену Зеленскую в Елисейском дворце в Париже. Встреча состоялась после отдельных переговоров между президентами двух стран.

Об этом сообщает Reuters.

Визит Зеленских в Париж

Владимир Зеленский прибыл во дворец раньше своей жены, чтобы провести с Макроном детальный разговор о последних контактах украинской и американской делегаций во Флориде. Стороны обсудили ключевые вопросы безопасности и дальнейшую координацию международной поддержки Украины.

Уже завтра президентская пара Украины отправится в Ирландию с первым в истории официальным государственным визитом. Ожидается, что поездка откроет новую страницу в украинско-ирландских отношениях.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский и Первая леди прибыли во Францию. Украинский лидер проведет ряд важных дипломатических событий и встреч.

Во время встречи Зеленского с Макроном лидеры больше всего внимания уделили переговорам ради окончания войны.