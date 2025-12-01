Макрон із дружиною прийняли першу леді України у Парижі

Подружжя Макронів зустріло Олену та Володимира Зеленських. Фото: Reuters

У понеділок, 1 грудня, президент Франції Еммануель Макрон разом із дружиною Бріжит прийняли першу леді України Олену Зеленську в Єлисейському палаці в Парижі. Зустріч відбулася після окремих перемовин між президентами двох країн.

Про це повідомляє Reuters.

Візит Зеленських у Париж

Володимир Зеленський прибув до палацу раніше за свою дружину, аби провести з Макроном детальну розмову щодо останніх контактів української та американської делегацій у Флориді. Сторони обговорили ключові питання безпеки та подальшу координацію міжнародної підтримки України.

Уже завтра президентська пара України вирушить до Ірландії із першим в історії офіційним державним візитом. Очікується, що поїздка відкриє нову сторінку в українсько-ірландських відносинах.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський і Перша леді прибули до Франції. Український лідер проведе низку важливих дипломатичних подій і зустрічей.

Під час зустрічі Зеленського із Макроном лідери найбільше уваги приділили переговорам заради закінчення війни.