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Макрон рекордно профинансирует армию Франции — на какую сумму

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 00:02
Франция рекордно повысит расходы на свою армию, заявил Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о значительном увеличении оборонных расходов страны. Макрон подчеркнул исторический характер этого решения, которое вдвое превышает размер оборонного бюджета Франции в 2017 году.

Такое заявление, по сообщению Укринформ, президент Франции сделал в обращении к Вооруженным силам страны накануне Дня взятия Бастилии.

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Согласно заявлению Макрона, из бюджета будет выделено дополнительно 3,5 миллиарда евро на оборону в 2026 году и еще 3 миллиарда евро - в 2027 году. Это увеличение финансирования позволит довести оборонный бюджет Франции до 64 миллиардов евро уже в 2027 году, что на три года быстрее, чем планировалось ранее.

"Это вдвое больше, чем бюджет Вооруженных сил в 2017 году. Эти новые, исторические и пропорциональные усилия заслуживают доверия... Это действительно то, что нам нужно", — подчеркнул президент Франции.

Макрон отметил, что дополнительные средства будут направлены на обеспечение военной независимости страны, которая является неотъемлемой частью ее финансовой независимости.

Обновленный Закон о военном программировании на период с 2024 по 2030 год будет представлен французскому парламенту осенью.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон во время выступления в британском парламенте отметил непоколебимой поддержке Украины. Он заверил, что ЕС будет и в дальнейшем активно бороться за Украину.

Также мы информировали, что сенатор-республиканец Линдси Грэм анонсировал, что уже в ближайшее время Украина может получить рекордный поток военной помощи. Грэм посоветовал ждать обращения Трампа.

Франция Эммануэль Макрон армия оборонная сфера ВПК
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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