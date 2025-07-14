Франція рекордно підвищить витрати на свою армію, заявив Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про значне збільшення оборонних витрат країни. Макрон підкреслив історичний характер цього рішення, яке вдвічі перевищує розмір оборонного бюджету Франції у 2017 році.

Таку заяву, за повідомленням Укрінформ, президент Франції зробив у зверненні до Збройних сил країни напередодні Дня взяття Бастилії.

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Згідно із заявою Макрона, з бюджету буде виділено додатково 3,5 мільярда євро на оборону у 2026 році та ще 3 мільярди євро — у 2027 році. Це збільшення фінансування дозволить довести оборонний бюджет Франції до 64 мільярдів євро вже у 2027 році, що на три роки швидше, ніж планувалося раніше.

"Це вдвічі більше, ніж бюджет Збройних сил у 2017 році. Ці нові, історичні й пропорційні зусилля заслуговують на довіру... Це дійсно те, що нам потрібно", — наголосив президент Франції.

Макрон зазначив, що додаткові кошти будуть спрямовані на забезпечення військової незалежності країни, яка є невід'ємною частиною її фінансової незалежності.

Оновлений Закон про військове програмування на період з 2024 по 2030 рік буде представлений французькому парламенту восени.

Раніше повідомлялось, що Еммануель Макрон під час виступу в британському парламенті наголосив на непохитній підтримці України. Він запевнив, що ЄС буде і надалі активно боротися за Україну.

Також ми інформували, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем анонсував, що вже найближчим часом Україна може отримати рекордний потік військової допомоги. Грем порадив чекати звернення Трампа.