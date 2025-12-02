Видео
Главная Новости дня Макрон посетит Китай с официальным визитом — что известно

Макрон посетит Китай с официальным визитом — что известно

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 09:43
Макрон отправился в КНР на фоне сложных отношений ЕС и Пекина
Эммануэль Макрон. Фото иллюстративное: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон совершит государственный визит в Китайскую народную республику, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Он должен предотвратить торговую войну между Китаем и Европейским Союзом.

Об этом сообщили Reuters во вторник, 2 декабря.

Читайте также:

Дипломатические вызовы и ожидания от визита

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе посетит Китай со своим четвертым государственным визитом. ЕС стремится сбалансировать экономические угрозы и угрозы безопасности со стороны Пекина — Макрон должен решить эту проблему. Одновременно у него есть намерение сделать КНР опорой для своей политики, ориентируясь на вторую по величине экономику мира в период глобальных торговых потрясений.

Макрон в прошлом уже стремился создать мощный "европейский фронт" в отношениях с Китаем, одновременно стараясь не настраивать против себя Пекин. Одновременно растущая напористость Китая, как считают аналитики, является испытанием для торговли, безопасности и дипломатических связей ЕС.

"Он должен четко дать руководству Китая понять, что Европа отреагирует на растущие экономические угрозы и угрозы безопасности со стороны Пекина, одновременно предотвращая эскалацию напряженности, которая приведет к полномасштабной торговой войне и дипломатическому провалу", — заявил агентству Reuters аналитик Rhodium Group по вопросам Китая Ноа Баркин.

Макрон начнет свою поездку с посещения Запретного города в Пекине в среду. Он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг в столице Китая, а также снова в пятницу — во время поездки в Чэнду, что находится в юго-западной провинции Сычуань.

Его визит состоялся после напряженной поездки президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в июле, когда она заявила, что отношения между ЕС и Китаем находятся на "переломном этапе". Макрон также будет стремиться не повторить ошибок своей последней поездки в 2023 году, когда его замечания по Тайваню в интервью вызвали негативную реакцию в Соединенных Штатах.

Напомним, что Макрон назвал Россию главным препятствием для мира, а удары РФ по Украине — надругательством над международным правом.

Зеленский и Макрон 1 декабря провели совместную пресс-конференцию, где обозначили ключевые позиции по войне и дальнейшим шагам.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
