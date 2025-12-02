Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Макрон відвідає Китай з офіційним візитом — що відомо

Макрон відвідає Китай з офіційним візитом — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 09:43
Макрон вирушив до КНР на тлі складних відносин ЄС та Пекіна
Еммануель Макрон. Фото ілюстративне: Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон здійснить державний візит до Китайської народної республіки, де зустрінеться із головою КНР Сі Цзіньпіном. Він повинен запобігти торговельній війні між Китаєм та Європейським Союзом.

Про це повідомили Reuters у вівторок, 2 грудня.

Реклама
Читайте також:

Дипломатичні виклики та очікування від візиту

Президент Франції Еммануель Макрон цього тижня відвідає Китай із своїм четвертим державним візитом. ЄС прагне збалансувати економічні та безпекові загрози з боку Пекіна — Макрон повинен вирішити цю проблему. Одночасно у нього є намір зробити КНР опорою для своєї політики, орієнтуючись на другу за величиною економіку світу в період глобальних торговельних потрясінь.

Макрон у минулому вже прагнув створити потужний "європейський фронт" у відносинах з Китаєм, водночас намагаючись не налаштовувати проти себе Пекін. Одночасно зростаюча напористість Китаю, як вважають аналітики, є випробуванням для торгівлі, безпеки та дипломатичних зв'язків ЄС.

"Він повинен чітко дати керівництву Китаю зрозуміти, що Європа відреагує на зростаючі економічні та безпекові загрози з боку Пекіна, водночас запобігаючи ескалації напруженості, яка призведе до повномасштабної торговельної війни та дипломатичного провалу", — заявив агентству Reuters аналітик Rhodium Group з питань Китаю Ноа Баркін.

Макрон розпочне свою поїздку з відвідування Забороненого міста в Пекіні в середу. Він зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном у четвер у столиці Китаю, а також знову в п'ятницю — під час поїздки до Ченду, що знаходиться в південно-західній провінції Сичуань.

Його візит відбувся після напруженої поїздки президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у липні, коли вона заявила, що відносини між ЄС та Китаєм перебувають на "переломному етапі". Макрон також прагнутиме не повторити помилок своєї останньої поїздки у 2023 році, коли його зауваження щодо Тайваню в інтерв'ю викликали негативну реакцію у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, що Макрон назвав Росію головною перешкодою для миру, а удари РФ по Україні — наругою над міжнародним правомю

Зеленський та Макрон 1 грудня провели спільну пресконференцію, де окреслили ключові позиції щодо війни та подальших кроків.

Франція Китай Емманюель Макрон Сі Цзіньпінь Пекін (WTA)
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації