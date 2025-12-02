Макрон вирушив до КНР на тлі складних відносин ЄС та Пекіна

Еммануель Макрон. Фото ілюстративне: Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон здійснить державний візит до Китайської народної республіки, де зустрінеться із головою КНР Сі Цзіньпіном. Він повинен запобігти торговельній війні між Китаєм та Європейським Союзом.

Про це повідомили Reuters у вівторок, 2 грудня.

Дипломатичні виклики та очікування від візиту

Президент Франції Еммануель Макрон цього тижня відвідає Китай із своїм четвертим державним візитом. ЄС прагне збалансувати економічні та безпекові загрози з боку Пекіна — Макрон повинен вирішити цю проблему. Одночасно у нього є намір зробити КНР опорою для своєї політики, орієнтуючись на другу за величиною економіку світу в період глобальних торговельних потрясінь.

Макрон у минулому вже прагнув створити потужний "європейський фронт" у відносинах з Китаєм, водночас намагаючись не налаштовувати проти себе Пекін. Одночасно зростаюча напористість Китаю, як вважають аналітики, є випробуванням для торгівлі, безпеки та дипломатичних зв'язків ЄС.

"Він повинен чітко дати керівництву Китаю зрозуміти, що Європа відреагує на зростаючі економічні та безпекові загрози з боку Пекіна, водночас запобігаючи ескалації напруженості, яка призведе до повномасштабної торговельної війни та дипломатичного провалу", — заявив агентству Reuters аналітик Rhodium Group з питань Китаю Ноа Баркін.

Макрон розпочне свою поїздку з відвідування Забороненого міста в Пекіні в середу. Він зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном у четвер у столиці Китаю, а також знову в п'ятницю — під час поїздки до Ченду, що знаходиться в південно-західній провінції Сичуань.

Його візит відбувся після напруженої поїздки президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у липні, коли вона заявила, що відносини між ЄС та Китаєм перебувають на "переломному етапі". Макрон також прагнутиме не повторити помилок своєї останньої поїздки у 2023 році, коли його зауваження щодо Тайваню в інтерв'ю викликали негативну реакцію у Сполучених Штатах.

