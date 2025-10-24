Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Макрон назвал санкции США против России "поворотным моментом"

Макрон назвал санкции США против России "поворотным моментом"

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 23:04
обновлено: 23:29
Макрон высказался относительно санкций США против РФ
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал санкции США против России "поворотным моментом" в международном давлении на Кремль. Он подчеркнул, что ограничения должны существенно повлиять на финансирование полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом информирует Sky News в пятницу, 24 октября.

Реклама
Читайте также:

Макрон о санкциях США против России

Сегодня, 24 октября, Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с речью из Парижа по видеозвонку в начале саммита "Коалиции желающих". Французский лидер назвал "поворотным моментом" санкции Соединенных Штатов Америки против России.

Во время своего выступления Макрон подчеркнул, что коалиция должна продолжать поддерживать энергетическую устойчивость Украины и продолжать давить на Россию.

"Американские санкции, безусловно, являются поворотным моментом. Эффективность санкций должна однозначно повлиять на финансирование войны для России", — сказал президент Франции.

Кроме того, Макрон добавил, что коалиция достигла значительных успехов в борьбе с теневым флотом России, который он описывает как "идеальное дополнение" к санкциям.

Напомним, что Макрон анонсировал новые поставки ракет и самолетов для Вооруженных сил Украины.

Недавно Зеленский и Макрон обсудили усиление противовоздушной обороны Украины.

санкции против России США Франция Эммануэль Макрон Дональд Трамп война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации