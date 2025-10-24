Макрон высказался относительно санкций США против РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал санкции США против России "поворотным моментом" в международном давлении на Кремль. Он подчеркнул, что ограничения должны существенно повлиять на финансирование полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом информирует Sky News в пятницу, 24 октября.

Сегодня, 24 октября, Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с речью из Парижа по видеозвонку в начале саммита "Коалиции желающих". Французский лидер назвал "поворотным моментом" санкции Соединенных Штатов Америки против России.

Во время своего выступления Макрон подчеркнул, что коалиция должна продолжать поддерживать энергетическую устойчивость Украины и продолжать давить на Россию.

"Американские санкции, безусловно, являются поворотным моментом. Эффективность санкций должна однозначно повлиять на финансирование войны для России", — сказал президент Франции.

Кроме того, Макрон добавил, что коалиция достигла значительных успехов в борьбе с теневым флотом России, который он описывает как "идеальное дополнение" к санкциям.

Напомним, что Макрон анонсировал новые поставки ракет и самолетов для Вооруженных сил Украины.

Недавно Зеленский и Макрон обсудили усиление противовоздушной обороны Украины.