Макрон висловився щодо санкції США проти РФ

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон назвав санкції США проти Росії "поворотним моментом" у міжнародному тиску на Кремль. Він підкреслив, що обмеження мають істотно вплинути на фінансування повномасштабної війни РФ проти України.

Про це інформує Sky News у п'ятницю, 24 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Макрон про санкції США проти Росії

Сьогодні, 24 жовтня, Президент Франції Емманюель Макрон виступив з промовою з Парижа через відеодзвінок на початку саміту "Коаліції охочих". Французький лідер назвав "поворотним моментом" санкції Сполучених Штатів Америки проти Росії.

Під час свого виступу Макрон наголосив, що коаліція повинна продовжувати підтримувати енергетичну стійкість України та продовжувати тиснути на Росію.

"Американські санкції, безумовно, є поворотним моментом. Ефективність санкцій має однозначно вплинути на фінансування війни для Росії", — сказав президент Франції.

Крім того, Макрон додав, що коаліція досягла значних успіхів у боротьбі з тіньовим флотом Росії, який він описує як "ідеальне доповнення" до санкцій.

Нагадаємо, що Макрон анонсував нові постачання ракет і літаків для Збройних сил України.

Нещодавно Зеленський та Макрон обговорили посилення протиповітряної оборони України.