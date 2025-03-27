Президент Франции объяснил цель размещения сил в Украине

Владимир Зеленский на встрече с Киром Стармером и Эммануэлем Макроном. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложенные европейские силы, которые могут быть развернуты в Украине в рамках возможного мирного соглашения, будут иметь право на ответ в случае нового российского нападения. По словам Макрона, идея заключается в том, чтобы развернуть вооруженные подразделения в ключевых украинских городах и на стратегических объектах, чтобы исключить дальнейшую агрессию со стороны России.

Об этом он сообщил после переговоров с президентом Украины, накануне саммита в Париже, пишет AP News.

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"Если бы снова произошла общая агрессия против украинской земли, эти армии фактически оказались бы под ударом, и тогда это наши обычные рамки привлечения. Наши солдаты, когда они задействованы и развернуты, должны реагировать и отвечать на решение главнокомандующего и, если они находятся в конфликтной ситуации, отвечать на нее", — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что эти европейские подразделения не будут стоять на линии фронта и не будут участвовать в боевых действиях с первых дней. Их функция будет заключаться в сдерживании — именно их присутствие в важных точках должно показать решимость европейских правительств поддерживать длительный мир в Украине.

"Поэтому мы не на передовой, мы не идем воевать, но мы там, чтобы гарантировать длительный мир. Это пацифистский подход. Единственными, кто в тот момент спровоцировал бы конфликт, военную ситуацию, были бы россияне, если бы они снова решили начать агрессию", — сказал он.

Макрон совместно с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером работает над созданием международной коалиции, которая обеспечит поддержку Украине не только на уровне поставок вооружений, но и потенциальным присутствием войск как элемента гарантий безопасности. Впрочем, президент Франции не детализировал, какой именно будет реакция в случае российской атаки на присутствующие в Украине силы.

Напомним, президент Владимир Зеленский прибыл в Париж в четверг, 27 марта, на саммит "Коалиции желающих", где уже провел переговоры с президентом Франции и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон уже высказывал свое видение, как именно могут действовать иностранные войска в Украине.