Президент Франції пояснив мету розміщення сил в Україні

Володимир Зеленський на зустрічі з Кіром Стармером та Еммануелем Макроном. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що запропоновані європейські сили, які можуть бути розгорнуті в Україні у рамках можливої мирної угоди, матимуть право на відповідь у разі нового російського нападу. За словами Макрона, ідея полягає в тому, щоб розгорнути збройні підрозділи в ключових українських містах та на стратегічних об'єктах, аби унеможливити подальшу агресію з боку Росії.

Про це він повідомив після перемовин із президентом України, напередодні саміту в Парижі, пише AP News.

Читайте також:

Як Макрон бачить захист України

"Якби знову сталася загальна агресія проти української землі, ці армії фактично опинилися б під ударом, і тоді це наші звичайні рамки залучення. Наші солдати, коли вони залучені і розгорнуті, повинні реагувати і відповідати на рішення головнокомандувача і, якщо вони перебувають у конфліктній ситуації, відповідати на неї", — сказав Макрон.

Він наголосив, що ці європейські підрозділи не стоятимуть на лінії фронту та не братимуть участі в бойових діях з перших днів. Їхня функція полягатиме у стримуванні – саме їхня присутність у важливих точках має показати рішучість європейських урядів підтримувати тривалий мир в Україні.

"Тож ми не на передовій, ми не йдемо воювати, але ми там, щоб гарантувати тривалий мир. Це пацифістський підхід. Єдиними, хто в той момент спровокував би конфлікт, воєнну ситуацію, були б росіяни, якби вони знову вирішили почати агресію", — сказав він.

Макрон спільно з прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером працює над створенням міжнародної коаліції, яка забезпечить підтримку Україні не лише на рівні постачання озброєнь, а й потенційною присутністю військ як елементу гарантій безпеки. Втім, президент Франції не деталізував, якою саме буде реакція у разі російської атаки на присутні в Україні сили.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Парижа у четвер, 27 березня, на саміт "Коаліції охочих", де уже провів переговори з президентом Франції та прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон вже висловлював своє бачення, як саме можуть діяти іноземні війська в Україні.