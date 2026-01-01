Видео
Макрон анонсировал новые обязательства для Украины

Дата публикации 1 января 2026 11:00
Гарантии безопасности для Украины — Макрон анонсировал твердые обязательства на Коалиции решительных
Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал партнеров к укреплению европейской обороны Украины. А своих сограждан он попросил противостоять господствующим тенденциям и "держаться твердо", чтобы защитить человечество, мир и свободу.

Об этом Макрон сказал в своем новогоднем обращении, передает France24 и La Croix.

Читайте также:

Макрон анонсировал встречу "Коалиции желающих"

Во время обращения Макрон также объявил о встрече "Коалиции желающих". И добавил, что европейские лидеры, которые встретятся в Париже 6 января, возьмут на себя твердые обязательства по защите Украины после заключения любого мирного соглашения с Россией.

"6 января в Париже многие европейские государства и союзники возьмут на себя конкретные обязательства по защите Украины и обеспечения справедливого и прочного мира на нашем европейском континенте", сказал он.

Напомним, во время новогоднего поздравления президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не готова платить за мир любой ценой.

Зато диктатор Владимир Путин призвал россиян поддерживать продолжение войны в Украине.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
