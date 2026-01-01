Відео
Головна Новини дня Макрон у новорічній заяві анонсував нові зобов’язання для України

Макрон у новорічній заяві анонсував нові зобов’язання для України

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 11:00
Гарантії безпеки для України — Макрон анонсував тверді зобов’язання на Коаліції рішучих
Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон закликав партнерів до зміцнення європейської оборони України. А своїх співгромадян він попросив протистояти панівним тенденціям та "триматися твердо", щоб захистити людство, мир і свободу.

Про це Макрон сказав у своєму новорічному зверненні, передає France24 та La Croix.

Читайте також:

Макрон анонсував зустріч "Коаліції бажаючих"

Під час звернення Макрон також оголосив про зустріч "Коаліції бажаючих". І додав, що європейські лідери, які зустрінуться в Парижі 6 січня, візьмуть на себе тверді зобов'язання щодо захисту України після укладення будь-якої мирної угоди з Росією.

"6 січня в Парижі багато європейських держав та союзників візьмуть на себе конкретні зобов'язання щодо захисту України та забезпечення справедливого та міцного миру на нашому європейському континенті", сказав він.

Нагадаємо, під час новорічного привітання президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна не готова платити за мир будь-яку ціну.

Натомість диктатор Володимир Путін закликав росіян підтримувати продовження війни в Україні.

Франція Емманюель Макрон Україна війна в Україні Коаліція Рішучих
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
