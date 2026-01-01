Гарантії безпеки для України — Макрон анонсував тверді зобов’язання на Коаліції рішучих

Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон закликав партнерів до зміцнення європейської оборони України. А своїх співгромадян він попросив протистояти панівним тенденціям та "триматися твердо", щоб захистити людство, мир і свободу.

Про це Макрон сказав у своєму новорічному зверненні, передає France24 та La Croix.

Під час звернення Макрон також оголосив про зустріч "Коаліції бажаючих". І додав, що європейські лідери, які зустрінуться в Парижі 6 січня, візьмуть на себе тверді зобов'язання щодо захисту України після укладення будь-якої мирної угоди з Росією.

"6 січня в Парижі багато європейських держав та союзників візьмуть на себе конкретні зобов'язання щодо захисту України та забезпечення справедливого та міцного миру на нашому європейському континенті", — сказав він.

Нагадаємо, під час новорічного привітання президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна не готова платити за мир будь-яку ціну.

Натомість диктатор Володимир Путін закликав росіян підтримувати продовження війни в Україні.