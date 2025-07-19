Abrams от Австралии Украине — сколько передадут и чем уникальны

Военные на танках Abrams. Иллюстративное фото: theconversation.com

Австралия передала Украине еще одну партию танков Abrams. Таким образом Киев получил большинство из 49 боевых машин, остаток которых поставят в ближайшие месяцы.

Об этом сообщил Министр обороны Австралии Ричард Марлз, передает Reuters в субботу, 19 июля.

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Abrams для Украины

Австралийское правительство заявило, что 19 июля страна поставила Украине танки Abrams в рамках оборонного пакета в размере 245 миллионов австралийских долларов (160 миллионов долларов США).

Австралия помогает с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины, а вышеупомянутые танки входят в более широкий пакет помощи на 1,5 миллиарда австралийских долларов.

"Танки M1A1 Abrams сделают значительный вклад в длительную борьбу Украины против незаконного и аморального вторжения России", — подчеркнул министр Марлз.

Чем уникальны танки Abrams

M1A1 Abrams изготавливают в США. Это хорошо вооруженная, бронированная, мобильная боевая машина, которая рассчитана на боевые действия в различных условиях современных войн.

Особенностями этой боевой машины является применение мощных газотурбинных двигателей, работающих на топливе для реактивных двигателей JP-8, а также оборудование многослойной противоснарядной композитной броней и отдельное хранение боеприпасов в изолированном капсульном отсеке для отделения членов экипажа из-под удара в случае попадания снаряда.

Вес зависит от модификации танка, однако Abrams является одним из самых тяжелых танков, используемых в XXI веке. Так, один М1А1 весит 54 тонн.

Напомним, что в США большинство конгрессменов поддержали продление военной помощи Украине. Таким образом документ должен попасть в Сенат.

Также Великобритания рассматривает решение о закупке оружия для Украины вместе с Германией. Продавцом выступают США.