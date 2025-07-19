Abrams від Австралії Україні — скільки передадуть і чим унікальні

Військові на танках Abrams. Ілюстративне фото: theconversation.com

Австралія передала Україні ще одну партію танків Abrams. Таким чином Київ отримав більшість із 49 бойових машин, решту з якиї поставлять найближчими місяцями.

Про це повідомив Міністр оборони Австралії Річард Марлз, передає Reuters у суботу, 19 липня.

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Австралійський уряд заявив, що 19 липня країна поставила Україні танки Abrams в межах оборонного пакета в розмірі 245 мільйонів австралійських доларів (160 мільйонів доларів США).

Австралія допомагає від моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України, а вищезазначені танки входять до ширшого пакета допомоги на 1,5 мільярда австралійських доларів.

"Танки M1A1 Abrams зроблять значний внесок у тривалу боротьбу України проти незаконного та аморального вторгнення Росії", — наголосив міністр Марлз.

Чим унікальні танки Abrams

M1A1 Abrams виготовляють у США. Це добре озброєна, броньована, мобільна бойова машина, яка розрахована на бойові дії в різних умовах сучасних війн.

Особливостями цієї бойової машини є застосування потужних газотурбінних двигунів, які працюють на паливі для реактивних двигунів JP-8, а також обладнання багатошаровою протиснарядною композитною бронею й окреме зберігання боєприпасів в ізольованому капсульному відсіку для відокремлення членів екіпажу з-під удару у разі влучання снаряда.

Вага залежить від модифікації танки, однак Abrams є одним з найважчих танків, які використовують у XXI столітті. Так, один М1А1 важать 54 т.

Нагадаємо, що в США більшість конгресменів підтримали продовження військової допомоги Україні. Таким чином документ має потрапити до Сенату.

Також Велика Британія розглядає рішення щодо закупівлі зброї для України разом із Німеччиною. Продавцем виступають США.