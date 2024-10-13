Визовый скандал — в Польше посчитали россиян, незаконно пересекших границу

Центральная часть Варшавы. Фото иллюстративное: bezviz.co.ua

Министр иностранных дел Польши заявил о потере контроля над системой выдачи виз. Аудит выявил ряд нарушений, в том числе выдачу разрешения россиянам на въезд в Польшу "без правовых оснований".

Об этом пишет издание Politico.

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Как заявил глава Высшего аудиторского управления Польши (NIK) Мариан Банас, более 1800 россиян въехали в Польшу по визам, выданным "без всяких правовых оснований" в течение 22 месяцев с начала войны России против Украины.

В деятельности Министерства иностранных дел Польши с 2018 по 2024 год во времена предыдущего правительства ультраправой националистической партии "Право и справедливость" (PiS) был выявлен ряд нарушений.

"По меньшей мере с ноября 2022 года по май 2023 года в Министерстве иностранных дел существовал непрозрачный и коррумпированный механизм влияния на определенных польских консулов с целью ускорения рассмотрения визовых заявок. Это включает в себя выдачу виз без личного присутствия заявителей", — заявил председатель NIK Мариан Банас.

Визовый скандал в Польше

Банас также поставил под сомнение программу предыдущего варшавского правительства "Польша. Бизнес-гавань", которая поощряла специалистов и компании переезжать в Польшу, но была отменена новым прозападным правительством премьер-министра Дональда Туска в начале этого года. Банас утверждает, что визы, выданные в рамках программы, не имели "никаких правовых оснований".

"Это был самый простой, самый быстрый и самый дешевый способ въезда на территорию Польши и ЕС, которым воспользовались более 1800 граждан Российской Федерации в период с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года", — говорится в отчете NIK.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал выводы доклада "разрушительными".

"После нападения на Украину почти 2 000 россиян получили польские визы, часто с нарушением закона и вопреки санкциям", — сказал Туск.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский также заявил, что на польских консулов оказывалось "скандальное, неправомерное давление".

"Это не является чем-то новым для нынешнего руководства Министерства иностранных дел, и это совпадает с результатами наших внутренних проверок. Мы подтверждаем, что, к сожалению, особенно в период между 2018 и 2023 годами, произошла потеря контроля над визовой системой", — заявил министр.

Напомним, в Польше провели опрос, во время которого более половины респондентов заявили, что польские власти должны отправлять мужчин призывного возраста обратно в Украину. Также рекордно снизилось количество поляков, которые не против приема беженцев из Украины.

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