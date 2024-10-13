Візовий скандал — у Польщі порахували росіян, які незаконно перетнули кордон

Центральна частина Варшави. Фото ілюстративне: bezviz.co.ua

Міністр закордонних справ Польщі заявив про втрату контролю над системою видачі віз. Аудит виявив кілька порушень, у тому числі видачу дозволу росіянам на в'їзд до Польщі "без жодних правових підстав".

Про це пише видання Politico.

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Як заявив голова Вищого аудиторського управління Польщі (NIK) Маріан Банас, понад 1800 росіян в'їхали до Польщі за візами, виданими "без жодних правових підстав" протягом 22 місяців з початку війни Росії проти України.

У діяльності Міністерства закордонних справ Польщі з 2018 по 2024 рік за часів попереднього уряду ультраправої націоналістичної партії "Право і справедливість" (PiS) було виявлено низку порушень.

"Щонайменше з листопада 2022 року по травень 2023 року в Міністерстві закордонних справ існував непрозорий і корумпований механізм впливу на певних польських консулів з метою прискорення розгляду візових заявок. Це включає в себе видачу віз без особистої присутності заявників", — заявив голова NIK Маріан Банас.

Візовий скандал у Польщі

Банас також поставив під сумнів програму попереднього варшавського уряду "Польща. Бізнес-гавань", яка заохочувала фахівців і компанії переїжджати до Польщі, але була скасована новим прозахідним урядом прем'єр-міністра Дональда Туска на початку цього року. Банас стверджує, що візи, видані в рамках програми, не мали "жодних правових підстав".

"Це був найпростіший, найшвидший і найдешевший спосіб в'їзду на територію Польщі та ЄС, яким скористалися понад 1800 громадян Російської Федерації в період з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2023 року", — йдеться у звіті NIK.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав висновки доповіді "руйнівними".

"Після нападу на Україну майже 2 000 росіян отримали польські візи, часто з порушенням закону і всупереч санкціям", — сказав Туск.

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський також заявив, що на польських консулів чинився "скандальний, неправомірний тиск".

"Це не є чимось новим для нинішнього керівництва Міністерства закордонних справ, і це збігається з результатами наших внутрішніх перевірок. Ми підтверджуємо, що, на жаль, особливо в період між 2018 і 2023 роками, відбулася втрата контролю над візовою системою", — заявив міністр.

Нагадаємо, у Польщі провели опитування, під час якого більш ніж половина респондентів заявили, що польська влада має відправляти чоловіків призовного віку назад в Україну. Також рекордно знизилась кількість поляків, які не проти прийому біженців з України.

Також Новини.LIVE писали, що у Варшаві відбулась акція "Повернення додому" на підтримку українських військовополонених. Мета — нагадати світові, що тисячі українців досі страждають у російському полоні.