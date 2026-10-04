Магнитные бури 4 октября: чего сегодня стоит ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: Pexels

В воскресенье, 4 октября, на Земле не ожидается значительных магнитных бурь. В то же время магнитосфера находится в возбужденном состоянии. Всего зафиксировано семь солнечных пятен.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Магнитные бури 4 октября

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло две вспышки класса B, которые практически не влияют на Землю.

Геомагнитное поле будет от нестабильного до слабого штормового уровня, а солнечная активность — низкой с вероятностью вспышки класса С.

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Солнечная активность на 4 октября:

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 10%

Вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 7

Влияние магнитных бурь

Во время повышенной геомагнитной активности некоторые люди могут замечать изменения в самочувствии. Среди симптомов, которые чаще всего связывают с магнитными бурями, называют головную боль, усталость, сонливость, головокружение, раздражительность, снижение концентрации внимания и нарушения сна.

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Также у метеочувствительных людей могут усиливаться слабость, ощущение дискомфорта, перепады настроения и общее недомогание. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут ощущать изменения артериального давления или сердечного ритма.

Как писали Новини.LIVE, в октябре Украина перейдет с летнего времени на зимнее. Стрелки часов нужно перевести на час назад. Таким образом, украинцы получат дополнительный час для сна.

А сегодня в Украине будет преобладать сухая погода. Днем температура воздуха составит около +14…+19 °C. Синоптики не прогнозируют сильных порывов ветра.