Магнітні бурі 4 жовтня: чого сьогодні чекати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Суттєвих магнітних бур у неділю, 4 жовтня, не очікуються на Землі. Водночас магнітосфера у збудженому стані. Загалом зафіксовано сім сонячних плям.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Магнітні бурі 4 жовтня

За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці сталося два спалахи класу B, які практично не впливають на Землю.

Геомагнітне поле буде від нестабільного до слабкого штормового рівня, а сонячна активність низькою з ймовірністю спалаху класу С.

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Сонячна активність на 4 жовтня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 7

Вплив магнітних бур

Під час підвищеної геомагнітної активності деякі люди можуть помічати зміни у самопочутті. Серед симптомів, які найчастіше пов’язують із магнітними бурями, називають головний біль, втому, сонливість, запаморочення, дратівливість, зниження концентрації та порушення сну.

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Також у метеочутливих людей можуть посилюватися слабкість, відчуття дискомфорту, перепади настрою та загальне нездужання. Люди із серцево-судинними захворюваннями можуть відчувати зміни артеріального тиску або серцевого ритму.

Як писали Новини.LIVE, у жовтні Україна перейде з літнього часу на зимовий. Стрілки годинників потрібно перевести на годину назад. Відтак українці отримають додаткову годину для сну.

А сьогодні в Україні переважатиме суха погода. Вдень температура повітря буде близько +14…+19 °C. Синоптики не прогнозують сильних поривів вітру.