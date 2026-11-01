Магнитосфера будет активной: прогноз магнитных бурь на сегодня
В воскресенье, 1 ноября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако сильных магнитных бурь не прогнозируется. Солнечная активность останется очень низкой, а вероятность мощного геомагнитного шторма составляет всего 5%. В то же время возможны незначительные колебания магнитного поля.
Об этом сообщает Meteoprog, информирует Новини.LIVE.
Какой будет солнечная активность 1 ноября
По данным специалистов, в течение последних 24 часов солнечная активность была на очень низком уровне. За это время на Солнце зафиксировали пять вспышек класса B, которые не оказывают значительного влияния на Землю.
В воскресенье геомагнитное поле будет находиться в диапазоне от спокойного до незначительного штормового уровня. Также сохранится небольшая вероятность вспышки класса C.
Прогноз солнечной активности на 1 ноября:
- вероятность небольшой геомагнитной бури — 25%;
- вероятность сильного геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- количество солнечных пятен — 5.
Как магнитные бури могут влиять на самочувствие
Магнитные бури могут быть одним из факторов, влияющих на самочувствие людей. Предупреждения о геомагнитной активности помогают заранее учитывать возможные риски для здоровья, в частности в контексте сердечно-сосудистых заболеваний.
Однако на 1 ноября сильных магнитных бурь не ожидается, поэтому геомагнитная обстановка будет оставаться относительно спокойной.
Как сообщали Новини.LIVE, в ноябре 2026 года ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности. По предварительному прогнозу, неспокойными могут быть 1, 9, 17 и 18 ноября. В то же время сильных и продолжительных магнитных бурь в течение месяца не прогнозировали.
Также Новини.LIVE писали о том, какую погоду синоптики прогнозируют на ноябрь. По предварительным расчетам синоптиков, в течение месяца температура будет постепенно снижаться, а в отдельные периоды возможны заморозки. В частности, ожидается похолодание до минусовых значений.