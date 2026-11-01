Девушка идёт по улице и смотрит в телефон. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В воскресенье, 1 ноября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако сильных магнитных бурь не прогнозируется. Солнечная активность останется очень низкой, а вероятность мощного геомагнитного шторма составляет всего 5%. В то же время возможны незначительные колебания магнитного поля.

Об этом сообщает Meteoprog, информирует Новини.LIVE.

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Какой будет солнечная активность 1 ноября

По данным специалистов, в течение последних 24 часов солнечная активность была на очень низком уровне. За это время на Солнце зафиксировали пять вспышек класса B, которые не оказывают значительного влияния на Землю.



Прогноз магнитных бурь с 1 по 4 ноября. Фото: solarmeteo.ukalendar.com

В воскресенье геомагнитное поле будет находиться в диапазоне от спокойного до незначительного штормового уровня. Также сохранится небольшая вероятность вспышки класса C.

Прогноз солнечной активности на 1 ноября:

вероятность небольшой геомагнитной бури — 25%;

вероятность сильного геомагнитного шторма — 5%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 1%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 5.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Магнитные бури могут быть одним из факторов, влияющих на самочувствие людей. Предупреждения о геомагнитной активности помогают заранее учитывать возможные риски для здоровья, в частности в контексте сердечно-сосудистых заболеваний.

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Однако на 1 ноября сильных магнитных бурь не ожидается, поэтому геомагнитная обстановка будет оставаться относительно спокойной.

Как сообщали Новини.LIVE, в ноябре 2026 года ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности. По предварительному прогнозу, неспокойными могут быть 1, 9, 17 и 18 ноября. В то же время сильных и продолжительных магнитных бурь в течение месяца не прогнозировали.

Также Новини.LIVE писали о том, какую погоду синоптики прогнозируют на ноябрь. По предварительным расчетам синоптиков, в течение месяца температура будет постепенно снижаться, а в отдельные периоды возможны заморозки. В частности, ожидается похолодание до минусовых значений.