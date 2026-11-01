Дівчина йде по вулиці та дивиться у телефон. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 1 листопада, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак сильних магнітних бур не прогнозують. Сонячна активність залишатиметься дуже низькою, а ймовірність потужного геомагнітного шторму становить лише 5%. Водночас можливі незначні коливання магнітного поля.

Про це повідомляє Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде сонячна активність 1 листопада

За даними фахівців, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на дуже низькому рівні. За цей час на Сонці зафіксували п'ять спалахів класу B, які не мають значного впливу на Землю.



Прогноз магнітних бур з 1 до 4 листопада. Фото: solarmeteo.ukalendar.com

У неділю геомагнітне поле перебуватиме в діапазоні від тихого до незначного штормового рівня. Також зберігатиметься невелика ймовірність спалаху класу C.

Прогноз сонячної активності на 1 листопада:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 5.

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Магнітні бурі можуть бути одним із факторів, які впливають на самопочуття людей. Попередження про геомагнітну активність допомагають заздалегідь враховувати можливі ризики для здоров'я, зокрема в контексті серцево-судинних захворювань.

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Однак на 1 листопада сильних магнітних бур не очікується, тому геомагнітна ситуація залишатиметься відносно спокійною.

Як повідомляли Новини.LIVE, у листопаді 2026 року очікується кілька періодів підвищеної геомагнітної активності. За попереднім прогнозом, неспокійними можуть бути 1, 9, 17 та 18 листопада. Водночас сильних і тривалих магнітних бур протягом місяця не прогнозували.

Також Новини.LIVE писали, якою синоптики передбачають погоду в листопаді. За попередніми розрахунками синоптиків, протягом місяця температура поступово знижуватиметься, а в окремі періоди можливі заморозки. Зокрема, очікується похолодання до мінусових показників.