Люди идут по осеннему городу под дождём. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 19 октября, магнитосфера Земли будет возбуждена. При этом магнитных бурь не прогнозируется. Солнечная активность останется низкой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь на 19 октября

В течение последних 24 часов солнечная активность была низкой. За это время на Солнце зафиксировали три вспышки класса B и десять вспышек класса C, которые практически не влияют на Землю.

В понедельник геомагнитное поле будет находиться в диапазоне от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, по прогнозу, останется низкой, однако существует небольшая вероятность вспышки М-класса.

Солнечная активность на 19 октября:

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Вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%;

Вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 57.

Прогноз магнитных бурь с 19 по 21 октября. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури и их возможное влияние на здоровье людей остаются предметом научных исследований. В то же время убедительных доказательств того, что геомагнитные возмущения непосредственно вызывают головную боль, головокружение, усталость или другие распространенные симптомы, пока недостаточно.

Некоторые исследования выявляют связь между геомагнитной активностью и рисками сердечно-сосудистых событий, в частности инфарктов и инсультов. Однако такие наблюдения не доказывают прямой причинно-следственной связи. Поэтому предупреждения о магнитных бурях не следует воспринимать как подтверждение неизбежного ухудшения самочувствия.

Если возникают необычные или выраженные симптомы, не стоит автоматически объяснять их магнитными бурями. В частности, внезапная сильная головная боль, боль в груди, нарушение речи или слабость в конечностях требуют неотложной медицинской помощи.

Новини.LIVE сообщали, что в октябре 2026 года экстремальных магнитных бурь не прогнозируется, однако геомагнитная активность может меняться. По предварительному прогнозу NOAA, период повышенной активности ожидается 22 октября. Специалисты советуют следить за обновлениями прогнозов космической погоды.

Новини.LIVE также писали, что в начале недели, 19–21 октября, в Украине прогнозируются дожди, местами с грозами, а в Одесской области возможны сильные осадки. С середины недели погода постепенно стабилизируется, а с пятницы в большинстве регионов осадков не ожидается. Температура воздуха будет выше климатической нормы, а на юге и в Закарпатье местами достигнет +22 °C.