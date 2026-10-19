Люди йдуть осіннім містом під час дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 19 жовтня, магнітосфера Землі буде збудженою. Водночас магнітних бур не прогнозують. Сонячна активність залишатиметься низькою.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур 19 жовтня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою. За цей час на Сонці зафіксували три спалахи класу B та десять спалахів класу C, які практично не впливають на Землю.

У понеділок геомагнітне поле перебуватиме в діапазоні від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, за прогнозом, залишатиметься низькою, однак існує невелика ймовірність спалаху М-класу.

Сонячна активність на 19 жовтня:

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Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 57.

Прогноз магнітних бур з 19 до 21 жовтня. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітні бурі та їхній можливий вплив на здоров’я людей залишаються предметом наукових досліджень. Водночас переконливих доказів того, що геомагнітні збурення безпосередньо спричиняють головний біль, запаморочення, втому чи інші поширені симптоми, наразі недостатньо.

Деякі дослідження виявляють зв’язок між геомагнітною активністю та ризиками серцево-судинних подій, зокрема інфарктів та інсультів. Однак такі спостереження не доводять прямого причинно-наслідкового зв’язку. Тому попередження про магнітні бурі не слід сприймати як підтвердження неминучого погіршення самопочуття.

Якщо виникають незвичні або виражені симптоми, не варто автоматично пояснювати їх магнітними бурями. Зокрема, раптовий сильний головний біль, біль у грудях, порушення мовлення чи слабкість у кінцівках потребують невідкладної медичної оцінки.

Новини.LIVE інформували, що у жовтні 2026 року екстремальних магнітних бур не прогнозують, однак геомагнітна активність може змінюватися. За попереднім прогнозом NOAA, період підвищеної активності очікується 22 жовтня. Фахівці радять стежити за оновленнями прогнозів космічної погоди.

Новини.LIVE також писали, що на початку тижня, 19–21 жовтня, в Україні прогнозують дощі, місцями з грозами, а на Одещині можливі сильні опади. Із середини тижня погода поступово стабілізується, а з п’ятниці в більшості регіонів опадів не очікується. Температура повітря буде вищою за кліматичну норму, а на півдні та Закарпатті місцями сягатиме +22 °C.