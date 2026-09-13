Магнитные бури 13 сентября: прогноз и влияние на самочувствие

Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Magnific

В воскресенье, 13 сентября, магнитных бурь на Земле не ожидается. Солнечная активность остается на низком уровне, а за последние сутки было зафиксировано шесть вспышек класса В. В то же время геомагнитное поле может варьироваться от нестабильного до активного уровня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

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Магнитные бури 13 сентября

В воскресенье, 13 сентября, солнечная активность будет низкой. В то же время сохраняется небольшая вероятность вспышек М-класса, которые являются более мощными, чем вспышки В-класса.

За последние 24 часа на Солнце произошло шесть вспышек класса В. Такие вспышки являются слабыми и практически не влияют на Землю.

Ожидается, что 13 сентября геомагнитное поле будет находиться на уровне от нестабильного до активного. В то же время это не означает наступление магнитной бури — по прогнозу, именно геомагнитного шторма в этот день не ожидается.

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 13 сентября:

вероятность небольшого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 18.

Таким образом, 13 сентября геомагнитная обстановка может быть несколько нестабильной, однако значительной магнитной бури не прогнозируется.

Прогноз магнитных бурь с 13 по 15 сентября. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие, настроение и сон

Влияние геомагнитной активности на здоровье человека продолжают изучать. Научные данные свидетельствуют о возможной связи сильных геомагнитных бурь с некоторыми сердечно-сосудистыми осложнениями, однако результаты исследований не являются однозначными, а причинно-следственная связь окончательно не доказана.

Систематический обзор и метаанализ 2025 года, в который вошли шесть исследований, выявил возможную связь геомагнитных бурь с повышенным риском инфаркта, острого коронарного синдрома и инсульта. В то же время авторы подчеркнули ограниченное количество исследований и различия в их методологии, поэтому эти результаты требуют дальнейшего подтверждения.

Некоторые современные обзоры также описывают возможную связь геомагнитной активности с работой вегетативной нервной системы и циркадными ритмами. В то же время данные о неврологических и психологических эффектах, в частности о возможных изменениях сна, настроения или когнитивного состояния, пока остаются предварительными.

Поэтому такие симптомы, как головная боль, усталость, головокружение, сонливость, проблемы со сном или перепады настроения, нельзя считать доказанными прямыми последствиями магнитных бурь. Если человек испытывает подобные симптомы во время периодов геомагнитной активности, они могут иметь и другие причины.

В целом сам прогноз геомагнитной активности не означает, что человек обязательно почувствует ухудшение самочувствия. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует прежде всего следовать рекомендациям врача и назначенному лечению.

Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года мощных магнитных бурь не ожидается. Наиболее заметные геомагнитные колебания прогнозировались на 10–12 сентября. Метеочувствительным людям рекомендуют больше отдыхать, пить достаточно воды и контролировать артериальное давление.

Новини.LIVE также писали, что в сентябре 2026 года в Украине ожидается теплая погода, а средняя температура может быть на 1,5–2 °C выше климатической нормы. В то же время в течение месяца возможны дожди, грозы и кратковременные похолодания. Теплая погода может сохраняться значительную часть сентября и даже перейти на начало октября.