Магнітні бурі 13 вересня: прогноз і вплив на самопочуття

Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Magnific

У неділю, 13 вересня, магнітних бур на Землі не очікується. Сонячна активність залишається на низькому рівні, а протягом останньої доби зафіксували шість спалахів класу В. Водночас геомагнітне поле може бути від нестабільного до активного рівня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

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Магнітні бурі 13 вересня

У неділю, 13 вересня, сонячна активність буде низькою. Водночас зберігається невелика ймовірність спалахів М-класу, які є потужнішими за спалахи В-класу.

Протягом останніх 24 годин на Сонці відбулося шість спалахів класу В. Такі спалахи є слабкими та практично не впливають на Землю.

Очікується, що 13 вересня геомагнітне поле перебуватиме від нестабільного до активного рівня. Водночас це не означає настання магнітної бурі — за прогнозом, саме геомагнітного шторму цього дня не очікується.

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13 вересня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 18.

Таким чином, 13 вересня геомагнітна обстановка може бути дещо нестабільною, однак значної магнітної бурі не прогнозують.

Прогноз магнітних бур з 13 до 15 вересня. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, настрій і сон

Вплив геомагнітної активності на здоров'я людини продовжують вивчати. Наукові дані свідчать про можливий зв'язок сильних геомагнітних бур із деякими серцево-судинними ускладненнями, однак результати досліджень не є однозначними, а причинно-наслідковий зв'язок остаточно не доведений.

Систематичний огляд і метааналіз 2025 року, до якого увійшли шість досліджень, виявив можливий зв'язок геомагнітних бур із підвищеним ризиком інфаркту, гострого коронарного синдрому та інсульту. Водночас автори наголосили на обмеженій кількості досліджень і відмінностях у їхній методології, тому ці результати потребують подальшого підтвердження.

Окремі сучасні огляди також описують можливий зв'язок геомагнітної активності з роботою вегетативної нервової системи та циркадними ритмами. Водночас дані щодо неврологічних і психологічних ефектів, зокрема можливих змін сну, настрою чи когнітивного стану, поки залишаються попередніми.

Тому такі симптоми, як головний біль, втома, запаморочення, сонливість, проблеми зі сном або зміни настрою, не можна вважати доведеними прямими наслідками магнітних бур. Якщо людина відчуває подібні симптоми під час періодів геомагнітної активності, вони можуть мати й інші причини.

Загалом сам прогноз геомагнітної активності не означає, що людина обов'язково відчує погіршення самопочуття. Людям із серцево-судинними захворюваннями варто передусім дотримуватися рекомендацій лікаря та призначеного лікування.

Новини.LIVE інформували, що у вересні 2026 року потужних магнітних бур не очікується. Найбільш помітні геомагнітні коливання прогнозували на 10–12 вересня. Метеочутливим людям радять більше відпочивати, пити достатньо води та контролювати артеріальний тиск.

Новини.LIVE також писали, що у вересні 2026 року в Україні очікується тепла погода, а середня температура може бути на 1,5–2 °C вищою за кліматичну норму. Водночас протягом місяця можливі дощі, грози та короткочасні похолодання. Тепло може зберігатися значну частину вересня і навіть перейти на початок жовтня.