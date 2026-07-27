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Магнитные бури сегодня: какую солнечную активность прогнозируют

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 15:04
Магнитные бури сегодня, 27 июля: будет ли геомагнитный шторм
Девушка, космос. Фото: Reuters/news.d.ua. Коллаж: Новини.LIVE

В понедельник, 27 июля, на Земле не прогнозируются сильные магнитные бури. В то же время геомагнитное поле может оставаться нестабильным и перейти в активную фазу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Какой будет солнечная активность 27 июля

В течение последних суток активность Солнца была умеренной. За это время зафиксировали четыре вспышки класса С — такие явления обычно не оказывают существенного влияния на Землю.

По прогнозам, в понедельник солнечная активность останется низкой. В то же время сохраняется вероятность вспышек М-класса.

Прогноз солнечной активности на 27 июля:

  • вероятность небольшой геомагнитной бури — 20%;
  • вероятность сильного геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность солнечной вспышки М-класса — 35%;
  • вероятность вспышки Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 369.

Как магнитные бури могут влиять на людей

Специалисты отмечают, что периоды повышенной солнечной активности могут влиять на самочувствие некоторых людей. В частности, в такие дни могут обостряться факторы риска для сердечно-сосудистой системы.

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Магнитные бури сегодня: какую солнечную активность прогнозируют - фото 1
Головная боль у женщины. Фото: Reuters

Новини.LIVE сообщали, что в понедельник, 27 июля, в Украине ожидается нестабильная и контрастная погода. На западе страны прогнозируются грозы, сильные дожди, град и шквалы, тогда как в большинстве областей сохранится сухая и жаркая погода с температурой до +33 °С.

Новини.LIVE писали, что в конце июля в Украине сохранится нестабильная погода. В западных регионах ожидаются грозы, местами град и сильные порывы ветра, а температурные показатели в ближайшие дни будут меняться — возможны как периоды потепления, так и кратковременное похолодание.

космос Солнце магнитные бури
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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