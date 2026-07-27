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Головна Новини дня Магнітні бурі сьогодні: яку сонячну активність прогнозують

Магнітні бурі сьогодні: яку сонячну активність прогнозують

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 15:04
Магнітні бурі сьогодні, 27 липня: чи буде геомагнітний шторм
Дівчина, космос. Фото: Reuters/news.d.ua. Колаж: Новини.LIVE

У понеділок, 27 липня, на Землі не прогнозують сильних магнітних бур. Водночас геомагнітне поле може залишатися нестабільним і перейти до активного рівня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Якою буде сонячна активність 27 липня

Протягом останньої доби активність Сонця була помірною. За цей час зафіксували чотири спалахи класу С — такі явища зазвичай не мають суттєвого впливу на Землю.

За прогнозами, у понеділок сонячна активність залишатиметься низькою. Водночас зберігається ймовірність спалахів М-класу.

Прогноз сонячної активності на 27 липня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність сонячного спалаху М-класу — 35%;
  • ймовірність спалаху Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 369.

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

Фахівці зазначають, що періоди підвищеної сонячної активності можуть впливати на самопочуття деяких людей. Зокрема, у такі дні можуть загострюватися фактори ризику для серцево-судинної системи.

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Магнітні бурі сьогодні: яку сонячну активність прогнозують - фото 1
Головний біль у жінки. Фото: Reuters

Новини.LIVE інформували, що у понеділок, 27 липня, в Україні очікується нестійка та контрастна погода. На заході країни прогнозують грози, сильні дощі, град і шквали, тоді як у більшості областей утримається суха й спекотна погода з температурою до +33 °С.

Новини.LIVE писали, що наприкінці липня в Україні збережеться нестійка погода. У західних регіонах очікуються грози, місцями град і сильні пориви вітру, а температурні показники найближчими днями змінюватимуться — можливі як періоди потепління, так і короткочасне похолодання.

космос Сонце магнітні бурі
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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