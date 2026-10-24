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Главная Новости дня Магнитные бури отступают: когда ожидается новая солнечная активность

Магнитные бури отступают: когда ожидается новая солнечная активность

Ua ru
24 октября 2026 13:28
Магнитные бури 24 октября: прогноз геомагнитной активности и индекс Kp Новини.LIVE
Люди на улицах города. Фото: Новини.LIVE

В ближайшие дни геомагнитное поле Земли будет оставаться преимущественно спокойным, и существенных возмущений, которые могли бы повлиять на работу связи, навигации и энергосетей, не ожидается. Солнечная активность остается низкой, однако в конце октября показатели могут вырасти до уровня слабой магнитной бури.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на місяць
Прогноз магнитных бурь. Скриншот: meteoprog

Магнитная активность в ближайшие дни

В субботу, 24 октября, прогнозируемый индекс Kp составляет 4. Это уровень G0, при котором магнитной бури не ожидается. Такой же показатель прогнозируется на воскресенье, 25 октября.

В понедельник и вторник, 26 и 27 октября, индекс должен снизиться до 2. Геомагнитная обстановка станет еще более спокойной.

За последние сутки на Солнце зафиксировали 10 вспышек класса B и четыре вспышки класса C. Такие вспышки обычно не оказывают существенного влияния на Землю.

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Когда ожидается новая магнитная буря

Согласно месячному прогнозу, геомагнитная активность может возрасти 31 октября. На этот день и 1 ноября прогнозируется индекс Kp 5, что соответствует уровню G1, то есть слабой магнитной буре. При такой активности возможны незначительные колебания напряжения в энергосетях и полярные сияния в высоких широтах.

В последующие дни активность должна снизиться. На 2 ноября прогнозируется Kp 3, а с 3 по 14 ноября показатели будут колебаться от 2 до 4. Это соответствует уровню G0, при котором магнитной бури не ожидается.

Что означают уровни геомагнитной активности

Индекс Kp показывает, насколько возмущено магнитное поле Земли. По шкале геомагнитных бурь уровень G0 соответствует значениям Kp от 0 до 4, а слабая магнитная буря G1 начинается с Kp 5.

При более высоких показателях могут возникать перебои в спутниковой связи и навигации, проблемы с радиосвязью и влияние на работу энергосистем. Риск зависит от силы и продолжительности возмущения.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в субботу, 24 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. В ряде областей пройдут дожди, а на западе страны ночью и утром местами прогнозируется туман. Днем температура воздуха составит +12...+17 °C.

Также Новини.LIVE писали о том, что 22 октября в высокогорных районах Тибета произошло землетрясение силой 7 баллов. В результате стихийного бедствия погибли не менее 16 человек. Эпицентр находился недалеко от города Нагку, в район катастрофы направили специальные группы для поиска и спасения пострадавших.

космос Солнце магнитные бури прогнозы плохое самочувствие
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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