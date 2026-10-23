Люди идут по городу с зонтиками во время осеннего дождя. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в субботу, 24 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. В ряде областей пройдут дожди, а на западе ночью и утром местами прогнозируется туман. Днем температура воздуха составит +12...+17 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды в Украине на 24 октября. Карта: facebook.com/UkrHMC

Какая будет погода в Украине 24 октября

В субботу, 24 октября, умеренные дожди ожидаются в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях. Ночью местами небольшие осадки возможны также в Киевской и Херсонской областях и в Крыму. На остальной территории Украины осадков не ожидается.

В западных областях ночью и утром местами будет образовываться туман. В течение суток небо будет облачным с прояснениями.

Прогнозируется юго-восточный и восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.

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Ночью в большинстве областей температура воздуха составит +8...+13 °С. В западных регионах будет прохладнее — +2...+7 °С. В высокогорье Карпат ночью температура воздуха будет около 0 °С.

Днем по Украине будет несколько теплее — +12...+17 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в конце октября 2026 года в Украине ожидается заметное похолодание, а дневная температура в большинстве регионов составит +9...+14 °С. Ночью столбики термометров местами опускались до +1...+2 °С, а в Карпатах возможны первые снегопады. Самые высокие температуры сохранятся на юге страны, где днем прогнозируют +11...+15 °С.

Новини.LIVE писали, что в конце октября 2026 года ожидаются преимущественно слабые магнитные бури, в частности 28 октября. По прогнозу NOAA, чрезвычайно мощных или продолжительных геомагнитных штормов до конца месяца не предвидится. Метеозависимым людям рекомендуют следить за самочувствием и регулярно проверять обновления прогнозов.