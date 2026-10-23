Люди йдуть містом з парасолями під час осіннього дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у суботу, 24 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями. У низці областей пройдуть дощі, а на заході вночі та вранці місцями прогнозують туман. Удень температура повітря становитиме +12...+17 °С.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз погоди в Україні на 24 жовтня. Карта: facebook.com/UkrHMC

Якою буде погода в Україні 24 жовтня

У суботу, 24 жовтня, помірні дощі очікуються в Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. Уночі місцями невеликі опади можливі також у Київській і Херсонській областях та в Криму. На решті території України буде без опадів.

У західних областях уночі та вранці місцями утворюватиметься туман. Протягом доби небо буде хмарним із проясненнями.

Вітер прогнозують південно-східний та східний, зі швидкістю 5–10 м/с.

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Уночі в більшості областей температура повітря становитиме +8...+13 °С. У західних регіонах буде прохолодніше — +2...+7 °С. На високогір’ї Карпат уночі температура повітря буде близько 0 °С.

Удень по Україні буде дещо тепліше — +12...+17 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини.LIVE інформували, що наприкінці жовтня 2026 року в Україні очікується відчутне похолодання, а денна температура в більшості регіонів становитиме +9...+14 °С. Уночі стовпчики термометрів місцями опускатимуться до +1...+2 °С, а в Карпатах можливі перші снігопади. Найвищі температури збережуться на півдні країни, де вдень прогнозують +11...+15 °С.

Новини.LIVE писали, що наприкінці жовтня 2026 року очікуються переважно слабкі магнітні бурі, зокрема 28 жовтня. За прогнозом NOAA, надзвичайно потужних або тривалих геомагнітних штормів до кінця місяця не передбачається. Метеозалежним людям радять стежити за самопочуттям і регулярно перевіряти оновлення прогнозів.