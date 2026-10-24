Люди на вулицях міста. Фото: Новини.LIVE

Найближчими днями геомагнітне поле Землі залишатиметься переважно спокійним, а суттєвих збурень, які могли б вплинути на роботу зв'язку, навігації та енергомереж, не очікують. Сонячна активність залишається низькою, проте наприкінці жовтня показники можуть зрости до рівня слабкої магнітної бурі.

Про це Новини.LIVE повідомляють з посиланням на прогноз Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур. Скриншот: meteoprog

Магнітна активність найближчими днями

У суботу, 24 жовтня, прогнозований індекс Kp становить 4. Це рівень G0, за якого магнітної бурі не очікують. Такий самий показник прогнозують на неділю, 25 жовтня.

У понеділок і вівторок, 26 та 27 жовтня, індекс має знизитися до 2. Геомагнітна обстановка буде ще спокійнішою.

За останню добу на Сонці зафіксували 10 спалахів класу B і чотири спалахи класу C. Такі спалахи зазвичай не мають суттєвого впливу на Землю.

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Коли очікується нова магнітна буря

За місячним прогнозом, геомагнітна активність може зрости 31 жовтня. На цей день і 1 листопада прогнозують індекс Kp 5, що відповідає рівню G1, тобто слабкій магнітній бурі. За такої активності можливі незначні коливання напруги в енергомережах і полярні сяйва у високих широтах.

У наступні дні активність має знизитися. На 2 листопада прогнозують Kp 3, а з 3 до 14 листопада показники коливатимуться від 2 до 4. Це відповідає рівню G0, за якого магнітної бурі не очікують.

Що означають рівні геомагнітної активності

Індекс Kp показує, наскільки збурене магнітне поле Землі. За шкалою геомагнітних бур рівень G0 відповідає значенням Kp від 0 до 4, а слабка магнітна буря G1 починається з Kp 5.

За вищих показників можуть виникати перебої супутникового зв'язку та навігації, проблеми з радіозв'язком і вплив на роботу енергосистем. Ризик залежить від сили та тривалості збурення.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у суботу, 24 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. У низці областей пройдуть дощі, а на заході країни вночі та вранці місцями прогнозують туман. Удень температура повітря становитиме +12...+17 °C.

Також Новини.LIVE писали про те, що 22 жовтня у високогірних районах Тибету стався землетрус силою 7 балів. Унаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 16 людей. Епіцентр розташовувався неподалік міста Нагку, до району катастрофи направили спеціальні групи для пошуку та порятунку постраждалих.