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Главная Новости дня Магнитные бури 8 сентября: предупреждение для метеозависимых людей

Магнитные бури 8 сентября: предупреждение для метеозависимых людей

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8 сентября 2026 08:48
Магнитные бури 8 сентября: что прогнозируют сегодня
Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Magnific

Во вторник, 8 сентября, геомагнитная активность на Земле может повыситься. Ожидаются периоды незначительной магнитной бури уровня G1. В то же время прогнозируется небольшая вероятность более сильного геомагнитного возмущения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

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Магнитные бури на 8 сентября

В течение последних 24 часов солнечная активность находилась на низком уровне. Согласно предоставленному прогнозу, на Солнце ожидается низкая активность с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

По актуальным данным NOAA, 8 сентября Земля может оказаться под воздействием нескольких корональных выбросов массы, ожидаемых от Солнца. В связи с их прибытием возможны периоды геомагнитной активности уровня G1 — незначительной магнитной бури.

В то же время прогноз остаётся нестабильным: по данным специалистов, существует небольшая вероятность усиления геомагнитной активности до уровня G2 — умеренной бури.

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Прогноз солнечной активности на 8 сентября

Согласно предоставленным прогнозным данным:

  • вероятность небольшой геомагнитной бури — 20%;
  • вероятность сильной геомагнитной бури — 5%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 13.
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Прогноз магнитных бурь с 8 по 10 сентября. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Влияние геомагнитной активности на здоровье человека продолжают исследовать. Существуют научные работы, в которых выявлялась связь между сильными геомагнитными возмущениями и отдельными сердечно-сосудистыми событиями, однако результаты исследований не дают оснований однозначно утверждать о прямой причинно-следственной связи.

Головная боль, усталость, головокружение, тошнота и нарушения сна часто называют симптомами, которые якобы возникают из-за магнитных бурь. В то же время научных доказательств, достаточных для того, чтобы считать именно геомагнитные колебания причиной таких неспецифических симптомов, недостаточно.

Поэтому ухудшение самочувствия не стоит автоматически связывать с магнитной бурей. Если симптомы сильные, необычные или повторяются, следует обратиться к врачу.

Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года не ожидается мощных и продолжительных магнитных бурь. В то же время прогнозируется несколько периодов геомагнитных колебаний, в частности 10–12 и 25–28 сентября. Долгосрочные прогнозы могут уточняться в зависимости от солнечной активности.

Новини.LIVE также писали, что в сентябре 2026 года в Украине ожидается теплая погода со средней температурой примерно на 1,5–2 °C выше климатической нормы. В то же время в течение месяца возможны дожди, грозы и кратковременные похолодания. По предварительным прогнозам, летняя жара может сохраняться значительную часть сентября и даже перейти на начало октября.

самочувствие здоровье магнитные бури головная боль прогноз погоды метеозависимость
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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