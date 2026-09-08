Магнітні бурі 8 вересня: що прогнозують сьогодні

Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Magnific

У вівторок, 8 вересня, геомагнітна активність на Землі може підвищитися. Очікуються періоди незначної магнітної бурі рівня G1. Водночас прогнозується невелика ймовірність сильнішого геомагнітного збурення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

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Магнітні бурі на 8 вересня

Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За наданим прогнозом, на Сонці очікується низька активність із невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

За актуальними даними NOAA, 8 вересня Земля може опинитися під впливом кількох корональних викидів маси, які очікуються від Сонця. Через їхнє прибуття можливі періоди геомагнітної активності рівня G1 — незначної магнітної бурі.

Водночас прогноз залишається нестабільним: за даними фахівців, існує невелика ймовірність посилення геомагнітної активності до рівня G2 — помірної бурі.

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Прогноз сонячної активності на 8 вересня

За наданими прогнозними даними:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 13.

Прогноз магнітних бур з 8 до 10 вересня. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Вплив геомагнітної активності на здоров’я людини продовжують досліджувати. Є наукові роботи, у яких виявляли зв’язок між сильними геомагнітними збуреннями та окремими серцево-судинними подіями, однак результати досліджень не дають підстав однозначно стверджувати про прямий причинний зв’язок.

Головний біль, втома, запаморочення, нудота та порушення сну часто називають симптомами, які нібито виникають через магнітні бурі. Водночас наукових доказів, достатніх для того, щоб вважати саме геомагнітні коливання причиною таких неспецифічних симптомів, недостатньо.

Тому погіршення самопочуття не варто автоматично пов’язувати з магнітною бурею. Якщо симптоми сильні, незвичні або повторюються, варто звернутися до лікаря.

Новини.LIVE інформували, що у вересні 2026 року не очікується потужних і тривалих магнітних бур. Водночас прогнозують кілька періодів геомагнітних коливань, зокрема 10–12 та 25–28 вересня. Довгострокові прогнози можуть уточнюватися залежно від сонячної активності.

Новини.LIVE також писали, що у вересні 2026 року в Україні очікується тепла погода із середньою температурою приблизно на 1,5–2 °C вище за кліматичну норму. Водночас протягом місяця можливі дощі, грози та короткочасні похолодання. За попередніми прогнозами, літнє тепло може зберігатися значну частину вересня і навіть перейти на початок жовтня.