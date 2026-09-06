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Главная Новости дня Магнитные бури 6 сентября: солнечная активность будет низкой

Магнитные бури 6 сентября: солнечная активность будет низкой

Ua ru
6 сентября 2026 10:01
Магнитные бури 6 сентября: прогноз солнечной активности
У девушки болит голова. Фото иллюстративное: Magnigic

В воскресенье, 6 сентября, значительных магнитных бурь на Земле не ожидается. Геомагнитное поле прогнозируется спокойным, а солнечная активность останется низкой. Вероятность малого и крупного геомагнитного шторма оценивается всего в 1%, при этом вероятность вспышки на Солнце М-класса составляет 20%.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптиков Meteoprog.

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Какой будет геомагнитная активность 6 сентября

По данным Meteoprog, в течение последних суток солнечная активность была умеренной. На Солнце зафиксировали две вспышки класса В и пять вспышек класса С.

В то же время на воскресенье прогнозируется спокойный уровень геомагнитного поля. Значительных магнитных возмущений не ожидается.

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Магнітні бурі 6 вересня: сонячна активність буде низькою - фото 1
Прогноз магнитных бурь. Фото: Meteoagent

Более актуальные прогнозы также свидетельствуют о том, что 6 сентября геомагнитная активность будет оставаться на низком уровне — около Kp 1,7–2, что соответствует спокойному или слабому уровню активности.

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Какова вероятность солнечных вспышек

Согласно прогнозу на 6 сентября, вероятность небольшой геомагнитной бури составляет 1%, большой — также 1%.

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В то же время вероятность вспышки на Солнце М-класса оценивается в 20%, а Х-класса — всего в 1%. Количество солнечных пятен прогнозируется на уровне 7.

Таким образом, воскресенье должно пройти без значительных геомагнитных возмущений. По данным актуальных прогнозов, повышение активности возможно уже в начале следующей недели, однако сильных магнитных бурь в ближайшие дни не ожидается.

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Новини.LIVE сообщали, что в воскресенье, 6 сентября, в Украине ожидается прохладная, дождливая и ветреная погода. Температура днём составит преимущественно +14...+19 °C, а на юге и юго-востоке воздух прогреется до +22...+27 °C. Порывы северо-западного ветра местами будут достигать 15–20 м/с.

Новини.LIVE также сообщали, что синоптик Наталья Диденко прогнозировала на выходные дожди, похолодание и сильный ветер. По её словам, 6 сентября температура в большинстве регионов снизится до +16...+22 °C, а порывы ветра местами будут достигать 15–22 м/с.

Солнце магнитные бури прогнозы солнечная активность шторм
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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